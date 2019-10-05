В Австралии освободили иранского студента после года заключения

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Иранский студент, который больше года провел в заключении в Австралии, освобожден из-под стражи и вернулся на родину, передает в субботу телерадиокомпания IRIB.
Сообщается, что 38-летний студент австралийского Университета Квинсленда иранец Реза Дехбаши был арестован в августе 2018 года австралийскими властями за "приобретение и транспортировку передового американского военного радиолокационного оборудования через Дубай в Иран". Отмечается, что Дехбаши никогда не был в США.
По данным телерадиокорпорации, изначально власти Австралии намеревались экстрадировать Дехбаши в США, однако в итоге было принято решение о его освобождении. Сообщается, что такое решение было достигнуто благодаря усилиям иранского МИД.
Ранее в субботу стало известно об освобождении австралийской пары - Марка Фиркина и Джоли Кинг, - которые были задержаны властями Ирана за запуск беспилотника близ столицы страны Тегерана. С австралийцев были сняты все обвинения.
Ранее сообщалось о задержании в Иране трех австралийских граждан - путешествующих по миру с 2017 года Фиркина и Кинг, которые ведут блоги в Instagram и YouTube, и еще одной женщины, которая, как отмечалось, является преподавателем университета. Обе женщины являются одновременно подданными Австралии и Великобритании, Фиркин обладает только гражданством Австралии. Как сообщал ABC News, пара была задержана в последние несколько месяцев, а женщина находится за решеткой уже почти год.