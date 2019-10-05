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РИА Новости

На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

15:46 05.10.2019 (обновлено: 18:06 05.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В городе Алейск четверо молодых людей угнали автомобиль и изнасиловали женщину. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в конце сентября. Компания приятелей, среди которых был несовершеннолетний, избила 45-летнего мужчину, украла у него семь тысяч рублей, а затем угнала его машину. Позднее они надругалась над 29-летней женщиной.
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По информации РЕН ТВ, пострадавшими стали таксист и пассажирка, находившаяся в салоне.
Двух подозреваемых задержали, остальным удалось скрыться. Однако позднее полицейские обнаружили их в Барнауле.
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vvab6
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