На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В городе Алейск четверо молодых людей угнали автомобиль и изнасиловали женщину. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в конце сентября. Компания приятелей, среди которых был несовершеннолетний, избила 45-летнего мужчину, украла у него семь тысяч рублей, а затем угнала его машину. Позднее они надругалась над 29-летней женщиной.
По информации РЕН ТВ, пострадавшими стали таксист и пассажирка, находившаяся в салоне.
Двух подозреваемых задержали, остальным удалось скрыться. Однако позднее полицейские обнаружили их в Барнауле.