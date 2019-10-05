В ДНР опровергли слухи о масштабных последствия аварии на заводе в Енакиево

ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Информация о масштабных последствия аварии на метзаводе в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Енакиево не соответствует действительности, заявили в субботу в пресс-службе закрытого акционерного общества "Внешторгсервис".

Ранее украинские СМИ сообщили, что на "Енакиевском металлургическом заводе" на подконтрольной ДНР территории произошло ЧП, предположительно, взрыв.

Енакиевский метзавод - одно из крупнейших металлургических предприятий Донбасса. С 2006 года он был в составе группы "Метинвест". В 2017 году в ответ на транспортную блокаду Донбасса со стороны радикалов власти ДНР ввели на предприятии внешнее управление.

"Третьего октября, в 17.45 , произошло аварийное отключение от электроэнергии филиала № 2 ЗАО "Внешторгсервис" "Енакиевский металлургический завод", в результате чего была допущена нерегламентная остановка агрегатов и оборудования предприятия. В настоящее время последствия отключения и остановки ликвидируются", - говорится в заявлении пресс-службы "Внешторгсервис".

Отмечается, что электропитание было оперативно подключено по резервным линиям, также были запущены насосы охлаждения доменных печей.

"В ходе работ по устранению последствий отключения легкую травму получил один рабочий цеха. Благодаря грамотной работе сотрудников предприятия серьезных последствий удалось избежать. Распространяемая провокаторами и украинскими СМИ информация о якобы катастрофических последствиях ЧП является откровенной ложью, направленной на дестабилизацию функционирования предприятия", - добавили в пресс-службе закрытого акционерного общества.