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РИА Новости

Кадры нападений в Гонконге: протесты перестают быть мирными

14:38 05.10.2019 (обновлено: 18:09 05.10.2019)
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Продолжительные протесты в Гонконге перерастают из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. Люди в масках совершают нападения и поджоги.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении ввести запрет на ношение масок, шарфов и балаклав во время протестов. В перечень запрещённых средств также входит краска. Подобный запрет действует во многих странах мира, в том числе в США, Канаде, Германии и Франции.
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Кэрри ЛэмОбщество - ВидеоВидеоВ мире
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