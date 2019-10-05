Кадры нападений в Гонконге: протесты перестают быть мирными

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении ввести запрет на ношение масок, шарфов и балаклав во время протестов. В перечень запрещённых средств также входит краска. Подобный запрет действует во многих странах мира, в том числе в США, Канаде, Германии и Франции.