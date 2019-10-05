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РИА Новости

В ООН призвали расследовать случаи с насилием на протестах в Гонконге

14:37 05.10.2019 (обновлено: 14:40 05.10.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
Сотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала в субботу к проведению независимого расследования случаев применения насилия в ходе проходящих в Гонконге акций протеста, сообщает агентство Рейтер.
В пятницу телерадиокорпорация RTHK сообщила, что четырнадцатилетний подросток попал под пулю в ходе протестов в Гонконге.
"Мы взволнованы высоким уровнем насилия, связанного с демонстрациями,… а также обеспокоены травмами, которые получили полиция и протестующие, в том числе журналисты и протестующие, в которых стреляли сотрудники правоохранительных органов", - заявила Бачелет, выступая на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.
По ее словам, Гонконг должен немедленно провести "результативное, быстрое, независимое и беспристрастное расследование" актов насилия, а все ответственные должны предстать перед судом.
"Я решительно осуждаю акты насилия со всех сторон и призываю всех реагирующих на демонстрации, а также участвующих в протестах делать это мирно, без применения насилия", - добавила Бачелет.
Участники протестов в Гонконге
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Говоря о запрете на ношение масок, глава СПЧ отметила, что маски не должны провоцировать насилия, однако призвала гонконгские власти не использовать запрет против определенных групп или для ограничения права на свободу собраний.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции. А в пятницу началась новая волна - многотысячные акции протеста - после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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Протесты в ГонконгеГонконгООНВ мире
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