В ООН призвали расследовать случаи с насилием на протестах в Гонконге

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала в субботу к проведению независимого расследования случаев применения насилия в ходе проходящих в Гонконге акций протеста, сообщает агентство Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала в субботу к проведению независимого расследования случаев применения насилия в ходе проходящих в Гонконге акций протеста, сообщает агентство Рейтер

В пятницу телерадиокорпорация RTHK сообщила, что четырнадцатилетний подросток попал под пулю в ходе протестов в Гонконге.

"Мы взволнованы высоким уровнем насилия, связанного с демонстрациями,… а также обеспокоены травмами, которые получили полиция и протестующие, в том числе журналисты и протестующие, в которых стреляли сотрудники правоохранительных органов", - заявила Бачелет, выступая на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

По ее словам, Гонконг должен немедленно провести "результативное, быстрое, независимое и беспристрастное расследование" актов насилия, а все ответственные должны предстать перед судом.

"Я решительно осуждаю акты насилия со всех сторон и призываю всех реагирующих на демонстрации, а также участвующих в протестах делать это мирно, без применения насилия", - добавила Бачелет.

Говоря о запрете на ношение масок, глава СПЧ отметила, что маски не должны провоцировать насилия, однако призвала гонконгские власти не использовать запрет против определенных групп или для ограничения права на свободу собраний.

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции. А в пятницу началась новая волна - многотысячные акции протеста - после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).