На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, сотрудники ТЦ сначала пытались подобрать ключ к ячейке, в которой был заперт ребенок, однако не смогли этого сделать.

В результате один из покупателей сломал замок и выпустил мальчика.

Сколько времени мальчик провел в ячейке, не уточняется.