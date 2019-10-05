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РИА Новости

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

14:28 05.10.2019 (обновлено: 16:10 05.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКамеры хранения
Камеры хранения
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, сотрудники ТЦ сначала пытались подобрать ключ к ячейке, в которой был заперт ребенок, однако не смогли этого сделать.
В результате один из покупателей сломал замок и выпустил мальчика.
Сколько времени мальчик провел в ячейке, не уточняется.
Позже в главке МВД по Краснодарскому краю рассказали РИА Новости, что, по предварительным данным, мальчик залез в камеру хранения сам. Проверка продолжается.
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