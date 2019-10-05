Синоптики рассказали о погодных сюрпризах в октябре

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал " Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал " Российской газете " о погоде в октябре.

Он отметил, что, хотя месяц начался с теплой погоды, в эти выходные россиян ждут сюрпризы, связанные с прохождением активного циклона.

По словам Вильфанда, в ночь на воскресенье в Москву придет дождь, переходящий в мокрый снег. Днем осадки продолжатся, усилится северный ветер, а температура воздуха установится около четырех градусов тепла.

Кроме того, холодный арктический воздух проникнет на север и северо-запад страны. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается мокрый снег, а также гололедица.