Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T14:28Z
https://ria.ru/20191005/1559467832.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151919/90/1519199021_0:0:3344:1880_1036x0_80_0_0_79ef455d71d1b160e2952d41e88ebefb.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о погодных сюрпризах в октябре

14:21 05.10.2019 (обновлено: 14:28 05.10.2019)
14605
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете" о погоде в октябре.
Он отметил, что, хотя месяц начался с теплой погоды, в эти выходные россиян ждут сюрпризы, связанные с прохождением активного циклона.
По словам Вильфанда, в ночь на воскресенье в Москву придет дождь, переходящий в мокрый снег. Днем осадки продолжатся, усилится северный ветер, а температура воздуха установится около четырех градусов тепла.
Кроме того, холодный арктический воздух проникнет на север и северо-запад страны. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается мокрый снег, а также гололедица.
Резкие перемены погоды ждут и жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Там пройдут сильные дожди с порывистым ветром, может выпасть град.
Снегопад в Санкт-Петербурге
Вчера, 10:56РИА Новости
Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре
391320651117
Обсудить 6
Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Снегопад в Санкт-Петербурге
Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре
РИА
Новости
Военнослужащий на учениях
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Председатель правительства Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
"Зарубились не на шутку". Медведев оценил возможность импичмента Трампа
Лента
новостей
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств
Стенд Сбербанка
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Пхеньян
КНДР прекратила переговоры с США
Украинский военный на линии разграничения в Донецкой области
ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе
Овчарка
Кинологи оценили советы МЧС о способах остановить агрессивную собаку
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Ядерный взрыв
Ученые опубликовали сценарий ядерной войны в 2025 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Помпео обеспокоен риском обострения напряженности между Кипром и Турцией
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
Лента новостейМолния