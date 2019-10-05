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РИА Новости

В МИД призвали избегать людных мест в Париже 6 октября из-за акции правых

14:00 05.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. МИД РФ рекомендует избегать людных мест в Париже в воскресенье, 6 октября, в связи с проведением марша правых и праворадикальных организаций.
"Франция - на 6 октября в центре Парижа намечен марш правых и праворадикальных организаций; будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта; возможны столкновения демонстрантов с полицией. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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МИД РФПарижВ мире
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