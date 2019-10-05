В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России разрабатываются средства защиты спутников на орбите от радиоэлектронного воздействия, заявил в субботу начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

"Но понимаем, что такая возможность (выведения спутников из строя радиоэлектронным воздействием - ред.) наверняка рассматривается у наших вероятных противников, и работаем в этом направлении очень плотно, создавая системы защиты нашей орбитальной группировки от различного воздействия, в том числе радиоэлектронного", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".