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РИА Новости

В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия

12:41 05.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России разрабатываются средства защиты спутников на орбите от радиоэлектронного воздействия, заявил в субботу начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
"Но понимаем, что такая возможность (выведения спутников из строя радиоэлектронным воздействием - ред.) наверняка рассматривается у наших вероятных противников, и работаем в этом направлении очень плотно, создавая системы защиты нашей орбитальной группировки от различного воздействия, в том числе радиоэлектронного", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".
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Источник рассказал, чем сменят отработавший два срока спутник "Глонасс"
При этом он не стал приводить какие-то примеры, сославшись на закрытость тематики, но заверил, что "много в этом направлении сделано".
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