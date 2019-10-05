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РИА Новости

В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

12:38 05.10.2019 (обновлено: 13:18 05.10.2019)
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на учениях
Военнослужащий на учениях
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Военнослужащий на учениях. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
"Подлетное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит <…> Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем", — сказал он.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты: Москва теоретически может нанести ядерный удар только в ответ. По словам президента Владимира Путина, такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России.
На этой неделе глава государства отметил, что ситуация с безопасностью в мире стала хуже после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он выразил уверенность, что, пока США не приняли окончательное решение о размещении ракет в Азии, есть возможность урегулировать ситуацию.
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Анатолий НестечукВоздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасность
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