В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радионачальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

"Подлетное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит <…> Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем", — сказал он.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты: Москва теоретически может нанести ядерный удар только в ответ. По словам президента Владимира Путина, такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России.

На этой неделе глава государства отметил, что ситуация с безопасностью в мире стала хуже после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он выразил уверенность, что, пока США не приняли окончательное решение о размещении ракет в Азии, есть возможность урегулировать ситуацию.