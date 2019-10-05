СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой

САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пожара в частном жилом доме в Самарской области, рассматривается версия поджога, ставшего причиной гибели 4 человек, сообщает в субботу пресс-служба СУСК по региону.

Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщало, что ночью 5 октября произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме в городе Тольятти Самарской области, возгорание ликвидировали на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека - двое мужчин и двое женщин.

"По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.