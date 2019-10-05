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РИА Новости

СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой

11:46 05.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пожара в частном жилом доме в Самарской области, рассматривается версия поджога, ставшего причиной гибели 4 человек, сообщает в субботу пресс-служба СУСК по региону.
Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщало, что ночью 5 октября произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме в городе Тольятти Самарской области, возгорание ликвидировали на площади 40 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека - двое мужчин и двое женщин.
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"По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, наиболее вероятной причиной пожара является поджог с использованием горючих жидкостей.
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Следственный комитет РФСамарская областьПроисшествия
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