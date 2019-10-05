Медведев поздравил с юбилеем дирижера Сергея Скрипку

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Сергея Скрипку с 70-летием, отметив его дирижерское искусство и вклад в создание музыки ко многим фильмам.
Художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии отмечает 5 октября свое 70-летие.
"Вас по праву можно считать соавтором музыки ко многим замечательным фильмам, которые любят миллионы людей. Ведь ее особое, всегда узнаваемое звучание было бы невозможно без вашего дирижерского искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.
По словам Медведева, дирижер тонко чувствует самые разные жанры, а репертуар Государственного симфонического оркестра кинематографии под его руководством "простирается от русской и зарубежной классики до произведений современных композиторов".
"Каждое Ваше исполнение - это сочетание глубины и ярких эмоций. И конечно, важно, что Вы умеете разглядеть талант молодых, начинающих музыкантов, многое делаете для их поддержки и творческого развития", - добавил глава кабмина.
Сергей Скрипка родился 5 октября 1949 года в Харькове. С 1977 года работает в Российском государственном симфоническом оркестре кинематографии, а с 1993 года является его художественным руководителем и главным дирижером. Первая самостоятельная работа - фильм "В зоне особого внимания". Работал на записи музыки к таким фильмам как "Жестокий романс", "Мэри Поппинс, до свидания", "Формула любви", "Чучело" и другие.