Медведев поздравил с юбилеем дирижера Сергея Скрипку

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Сергея Скрипку с 70-летием, отметив его дирижерское искусство и вклад в создание музыки ко многим фильмам.

Художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии отмечает 5 октября свое 70-летие.

"Вас по праву можно считать соавтором музыки ко многим замечательным фильмам, которые любят миллионы людей. Ведь ее особое, всегда узнаваемое звучание было бы невозможно без вашего дирижерского искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

По словам Медведева, дирижер тонко чувствует самые разные жанры, а репертуар Государственного симфонического оркестра кинематографии под его руководством "простирается от русской и зарубежной классики до произведений современных композиторов".

"Каждое Ваше исполнение - это сочетание глубины и ярких эмоций. И конечно, важно, что Вы умеете разглядеть талант молодых, начинающих музыкантов, многое делаете для их поддержки и творческого развития", - добавил глава кабмина.