В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019

Лучшей книжкой-комиксом для детей и подростков стала Laura Dean Keeps Breaking Up with Me ("Лора Дин бросает меня") канадской художницы и писательницы Марико Тамаки и иллюстратора Розмари Валеро-О’Коннелл. На примере вымышленного персонажа Лоры Дин в графическом романе авторы рассказали историю о людях, которые прекращают "токсичные отношения" и стараются создать гармоничные.