В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019

Эксклюзивный экземпляр комикса о Супермене, который был создан четверть века назад по заказу бизнесмена Годфри Брэдмана

© Фото : Catherine Southon Auctioneers & Valuers Ltd Эксклюзивный экземпляр комикса о Супермене, который был создан четверть века назад по заказу бизнесмена Годфри Брэдмана

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Премию Harvey Awards 2019 для лучших представителей индустрии комиксов вручили в эту пятницу во время нью-йоркского Comic Con, . Премию Harvey Awards 2019 для лучших представителей индустрии комиксов вручили в эту пятницу во время нью-йоркского Comic Con, сообщает THR.

"Лучшую книгу" получил автор-иллюстратор графических мемуаров Hey, Kiddo ("Привет, малыш!") Джарретт Крозоска.

"Лучшей цифровой книгой" признали комикс Check, Please! ("Проверьте, пожалуйста!") от Нгози Указу о студенте из вымышленного Университета Сэмвелла, который раньше занимался фигурным катанием, а потом стал звездой местной хоккейной команды.

Лучшей книжкой-комиксом для детей и подростков стала Laura Dean Keeps Breaking Up with Me ("Лора Дин бросает меня") канадской художницы и писательницы Марико Тамаки и иллюстратора Розмари Валеро-О’Коннелл. На примере вымышленного персонажа Лоры Дин в графическом романе авторы рассказали историю о людях, которые прекращают "токсичные отношения" и стараются создать гармоничные.

Комикс My Hero Academia ("Моя геройская академия") японского автора Кохэй Хорикоси победил в номинации "Лучшая манга". С 2014 года издано уже 24 тома.

Автобиографический комикс Waves ("Волны") французской писательницы Ингрид Шабберт и художницы Карол Морель победил в номинации "Лучшая европейская книга".