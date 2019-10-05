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РИА Новости
Культура

В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019

12:19 05.10.2019
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© Фото : Catherine Southon Auctioneers & Valuers LtdЭксклюзивный экземпляр комикса о Супермене, который был создан четверть века назад по заказу бизнесмена Годфри Брэдмана
Эксклюзивный экземпляр комикса о Супермене, который был создан четверть века назад по заказу бизнесмена Годфри Брэдмана
© Фото : Catherine Southon Auctioneers & Valuers Ltd
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Премию Harvey Awards 2019 для лучших представителей индустрии комиксов вручили в эту пятницу во время нью-йоркского Comic Con, сообщает THR.
"Лучшую книгу" получил автор-иллюстратор графических мемуаров Hey, Kiddo ("Привет, малыш!") Джарретт Крозоска.
"Лучшей цифровой книгой" признали комикс Check, Please! ("Проверьте, пожалуйста!") от Нгози Указу о студенте из вымышленного Университета Сэмвелла, который раньше занимался фигурным катанием, а потом стал звездой местной хоккейной команды.
Лучшей книжкой-комиксом для детей и подростков стала Laura Dean Keeps Breaking Up with Me ("Лора Дин бросает меня") канадской художницы и писательницы Марико Тамаки и иллюстратора Розмари Валеро-О’Коннелл. На примере вымышленного персонажа Лоры Дин в графическом романе авторы рассказали историю о людях, которые прекращают "токсичные отношения" и стараются создать гармоничные.
Комикс My Hero Academia ("Моя геройская академия") японского автора Кохэй Хорикоси победил в номинации "Лучшая манга". С 2014 года издано уже 24 тома.
Автобиографический комикс Waves ("Волны") французской писательницы Ингрид Шабберт и художницы Карол Морель победил в номинации "Лучшая европейская книга".
"Лучшей адаптацией комиксов" признали работу студий Columbia Pictures и Sony Pictures Animation. В мае 2018 года вышел фильм о подростке из Нью-Йорка Майлзе Моралесе "Человек-паук: Через вселенные", основанный на комиксах Marvel.
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