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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии

10:25 05.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСирийские военные
Сирийские военные
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сирийские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Хама – шесть, Латакия – восемь, Алеппо – восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Хама – шесть, Идлиб – семь, Латакия – пять, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
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