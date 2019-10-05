В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 360 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 800 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 187 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 365 человек (женщин – 110, детей – 186), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 822 человек (женщин – 247, детей – 419)", - говорится в бюллетене.

Согласно сообщению, в места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.

Отмечается, что за сутки российская сторона гуманитарные и благотворительные акции не проводила.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,2 гектара, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.