В Таиланде поймали корейского афериста, сбежавшего с 16 миллионами долларов

СЕУЛ, 5 окт – РИА Новости. Иммиграционная служба Таиланда задержала афериста, который сбежал из Южной Кореи два с половиной года назад примерно с 16,5 миллионами долларов, сообщает издание Иммиграционная служба Таиланда задержала афериста, который сбежал из Южной Кореи два с половиной года назад примерно с 16,5 миллионами долларов, сообщает издание Bangkok Post

Как заявил на пресс-конференции комиссар иммиграционного бюро Таиланда Сомпонг Чиндуанг, 36-летний гражданин Южной Кореи с фамилией Юн был арестован в элитном кондоминиуме в районе Банг-Ламунг города Чонбури.

Юн обвинялся в том, что с 2009 по 2016 год под предлогом инвестиций во фьючерсный рынок обманом выманил у своих жертв около 16,5 миллионов долларов. После того как правда открылась, он бежал в Таиланд и оставался там нелегально в течение двух с половиной лет.

Иммиграционная служба Таиланда также задержала другого беглого преступника из Южной Кореи, который скрывался в течение 25 лет. Мужчина по фамилии Ян был задержан во время облавы на нелегальных мигрантов с просроченными визами и будет депортирован. В Южной Корее его обвиняют в подделке финансовых и личных документов.