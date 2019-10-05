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РИА Новости

В Таиланде поймали корейского афериста, сбежавшего с 16 миллионами долларов

07:22 05.10.2019
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© AFP 2019 / Madaree Tohlala Тайская полиция
Тайская полиция
© AFP 2019 / Madaree Tohlala 
Тайская полиция. Архивное фото
СЕУЛ, 5 окт – РИА Новости. Иммиграционная служба Таиланда задержала афериста, который сбежал из Южной Кореи два с половиной года назад примерно с 16,5 миллионами долларов, сообщает издание Bangkok Post.
Как заявил на пресс-конференции комиссар иммиграционного бюро Таиланда Сомпонг Чиндуанг, 36-летний гражданин Южной Кореи с фамилией Юн был арестован в элитном кондоминиуме в районе Банг-Ламунг города Чонбури.
Юн обвинялся в том, что с 2009 по 2016 год под предлогом инвестиций во фьючерсный рынок обманом выманил у своих жертв около 16,5 миллионов долларов. После того как правда открылась, он бежал в Таиланд и оставался там нелегально в течение двух с половиной лет.
Иммиграционная служба Таиланда также задержала другого беглого преступника из Южной Кореи, который скрывался в течение 25 лет. Мужчина по фамилии Ян был задержан во время облавы на нелегальных мигрантов с просроченными визами и будет депортирован. В Южной Корее его обвиняют в подделке финансовых и личных документов.
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В Южной Корее течение срока давности приостанавливается, если подозреваемый бежит из страны.
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