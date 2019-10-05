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РИА Новости

Число жертв поджога в студии аниме в Японии достигло 36

06:25 05.10.2019 (обновлено: 09:09 05.10.2019)
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© AP Photo / Jae C. HongПосле пожара Kyoto Animation
После пожара Kyoto Animation
© AP Photo / Jae C. Hong
После пожара Kyoto Animation. Архивное фото
ТОКИО, 5 окт — РИА Новости. Число жертв поджога в студии аниме Kyoto Animation выросло до 36 человек, передает Киодо.
Погибла молодая девушка, два с половиной месяца находившаяся в реанимации. Причиной смерти стал септический шок на фоне обширной площади ожогов.
Сотрудники правоохранительных органов Японии
19 июля, 12:11РИА Новости
Поджигатель студии аниме в Японии ранее был судим, сообщили СМИ
Утром 18 июля Синдзи Ооба зашел в трехэтажное здание студии аниме, с криком "чтоб вы сдохли!" облил пол бензином и поджег.
Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью почти 700 квадратных метров почти полностью выгорел. Полиции и патологоанатомам по ДНК удалось идентифицировать тела почти всех погибших. Больше всего погибших, 19 человек, оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу — по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели.
Через несколько минут после поджога злоумышленника задержала полиция, он успел сказать, что студия у него "украла новеллу".
У нападавшего сильно обгорели ноги и грудь. Во время обысков у него дома обнаружили произведения студии. Он до сих пор находится в больнице, полиция выписала ордер на арест по подозрению в предумышленном убийстве.
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
22 июля, 15:53РИА Новости
Поджигатель аниме-студии в Киото мог планировать другие поджоги, пишут СМИ
Осенью прошлого года в адрес студии поступали электронные письма с угрозами, полиция начала расследование и усилила охрану, но так и не смогла найти автора посланий.
Пожар стал одним из самых трагичных в современной истории Японии — по числу жертв он уступает лишь пожару в токийском районе Синдзюку в 2001 году, когда погибли 44 человека.
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