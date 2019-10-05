Число жертв поджога в студии аниме в Японии достигло 36

ТОКИО, 5 окт — РИА Новости. Число жертв поджога в студии аниме Kyoto Animation выросло до 36 человек, передает Число жертв поджога в студии аниме Kyoto Animation выросло до 36 человек, передает Киодо

Погибла молодая девушка, два с половиной месяца находившаяся в реанимации. Причиной смерти стал септический шок на фоне обширной площади ожогов.

Утром 18 июля Синдзи Ооба зашел в трехэтажное здание студии аниме, с криком "чтоб вы сдохли!" облил пол бензином и поджег.

Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью почти 700 квадратных метров почти полностью выгорел. Полиции и патологоанатомам по ДНК удалось идентифицировать тела почти всех погибших. Больше всего погибших, 19 человек, оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу — по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели.

Через несколько минут после поджога злоумышленника задержала полиция, он успел сказать, что студия у него "украла новеллу".

У нападавшего сильно обгорели ноги и грудь. Во время обысков у него дома обнаружили произведения студии. Он до сих пор находится в больнице, полиция выписала ордер на арест по подозрению в предумышленном убийстве.

Осенью прошлого года в адрес студии поступали электронные письма с угрозами, полиция начала расследование и усилила охрану, но так и не смогла найти автора посланий.