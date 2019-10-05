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РИА Новости

Трамп ограничил въезд в США иммигрантам, у которых нет медстраховки

05:32 05.10.2019
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© AP Photo / Jason Redmond Центр временного размещения нелегальных иммигрантов Northwest Detention Center в штате Вашингтон
Центр временного размещения нелегальных иммигрантов Northwest Detention Center в штате Вашингтон
© AP Photo / Jason Redmond
Центр временного размещения нелегальных иммигрантов Northwest Detention Center в штате Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое накладывает ограничения на въезд в США иммигрантов, не имеющих медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов, сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
Согласно заявлению, при въезде в страну у иммигранта должна быть медицинская страховка, действительная в течение 30 дней. В противном случае иностранец должен иметь достаточные финансовые средства, чтобы оплатить возможные медицинские расходы. Если ни первого, ни второго у него нет, то въезд в страну должен быть приостановлен и ограничен.
Отмечается, что это правило не распространяется на тех иностранцев, у которых уже есть действующая иммигрантская виза, выпущенная до вступления в силу этого распоряжения, а также тех, кто получил так называемую "специальную иммигрантскую визу", детей граждан США, владельцев виз IR-5 (для родителей граждан США), SB-1 (для возвращения постоянного жителя), а также виз IR-2, IR-3, IR-4, IH-3, или IH-4. Кроме того, новые правила не коснутся держателей каких-либо других виз, кроме иммигрантских. В частности, они не затронут постоянных жителей США, людей, претендующих на убежище, статус беженца и других.
Данное распоряжение вступает в силу в 3 ноября 2019 года.
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В середине августа Белый дом выпустил распоряжение, которое позволяет американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (гринкарты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные социальные выплаты. Распоряжение вступит в силу в октябре. Под него подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты более чем за 12 месяцев за последние три года. "Зависимость от общества" и так присутствовала в числе критериев, рассматриваемых при выдаче гринкарты, однако до настоящего времени не имела точного определения.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство существующей системой иммиграции, когда в страну попадают преимущественно родственники уже проживающих в США иммигрантов. Трамп предлагал ввести новую систему, которая рассматривала бы полезность нового иммигранта для общества, включая уровень образования и работоспособность. Инициативы Трампа не нашли одобрения в конгрессе.
Противники Трампа заявляют, что он стремится ограничить всю иммиграцию из националистических побуждений, администрация это отрицает.
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