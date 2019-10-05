Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T05:06Z
https://ria.ru/20191005/1559460887.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153080/12/1530801231_0:206:2910:1843_1036x0_80_0_0_34b559570d42f636e43e81a293be0067.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Владелец текстильной фабрики в Алеппо рассказал о работе под обстрелами

05:06 05.10.2019
681
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 5 окт – РИА Новости. Владелец текстильного производства в сирийском Алеппо Абдусалам Мзайек рассказал журналистам о работе в обстреливаемом городе.
Во время войны Алеппо стал одним из главных центров столкновений правительственных войск с боевиками. Город сильно пострадал, многие местные достопримечательности, в том числе религиозные сооружения, были разрушены. Полностью Алеппо был освобожден от террористов в 2016 году.
"Война в городе окончена, спрос на нашу продукцию растет, так что планируем расширяться. Первыми работу получат наши земляки и соседи, которые недавно вернулись в этот район, Аль-Аркуб. Наше производство хоть и небольшое, но универсальное - можем производить как ткани, так и бинты. Разница лишь в плотности набивки, а это регулируется на станках", - сказал он.
По его словам, фабрика, на которой работают и его сыновья, не прекращала работать во время обстрелов.
"Конечно, было очень опасно - в наш промышленный район постоянно прилетали мины. Но что делать: в условиях парализованного города надо было хоть как-то прокормиться... Сейчас, когда боевиков больше нет, мы просто спокойно работаем. Вы удивитесь, но к этому тоже нужно привыкать заново", - отметил Мзайек.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
300002
Обсудить 0
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
РИА
Новости
Новорожденный
В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Стефан Дюжаррик
В ООН ответили на предложение России о переносе работы комитета ГА из США
Лента
новостей
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Сцена шоу Голос
Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД занимается вопросом возвращения паспортов из американского посольства
Турецкая военная техника, используемая в операции в Африне
Эксперт оценил возможность новой турецкой операции в Сирии
Центр временного размещения нелегальных иммигрантов Northwest Detention Center в штате Вашингтон
Трамп ограничил въезд в США иммигрантам, у которых нет медстраховки
Глава МИД Австралии Марис Пейн
Австралийская пара, задержанная в Иране, освобождена из-под стражи
Ребенок с книгами
В Сети удивились задаче для первоклассников
Сирийские военные
Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния