Владелец текстильной фабрики в Алеппо рассказал о работе под обстрелами

АЛЕППО (Сирия), 5 окт – РИА Новости. Владелец текстильного производства в сирийском Алеппо Абдусалам Мзайек рассказал журналистам о работе в обстреливаемом городе.

Во время войны Алеппо стал одним из главных центров столкновений правительственных войск с боевиками. Город сильно пострадал, многие местные достопримечательности, в том числе религиозные сооружения, были разрушены. Полностью Алеппо был освобожден от террористов в 2016 году.

"Война в городе окончена, спрос на нашу продукцию растет, так что планируем расширяться. Первыми работу получат наши земляки и соседи, которые недавно вернулись в этот район, Аль-Аркуб. Наше производство хоть и небольшое, но универсальное - можем производить как ткани, так и бинты. Разница лишь в плотности набивки, а это регулируется на станках", - сказал он.

По его словам, фабрика, на которой работают и его сыновья, не прекращала работать во время обстрелов.