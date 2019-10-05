Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, первого октября Трамп на совещании в Белом доме не проявил заинтересованности, когда советники рассказывали ему об усилиях Пхеньяна по разработке ракет, которые могут быть запущены с подводной лодки. Президент решил, что необходимо продолжать переговоры с КНДР, несмотря на ее намерение развивать военный потенциал.

Как пишет издание, на совещании чиновники представили список предложений, которые Трамп мог выдвинуть на переговорах с Ким Чен Ыном в обмен на отказ от ядерной программы. По словам источников, президент США готов предложить Ким Чен Ыну приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти КНДР согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.

При этом в случае если ООН откажется приостановить действие этих санкций, власти США могут временно приостановить соблюдение этих ограничений, сообщили собеседники издания.

Ранее сообщалось, что делегации США и Северной Кореи проводят в Стокгольме предварительную встречу перед началом рабочих переговоров по денуклеризации. Как сообщало агентство Ренхап, рабочие переговоры пройдут пятого октября.

С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита.