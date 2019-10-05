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РИА Новости

Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ

02:20 05.10.2019 (обновлено: 07:22 05.10.2019)
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© AP Photo / Space Imaging AsiaЯдерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, КНДР
Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, КНДР
© AP Photo / Space Imaging Asia
Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.
По их словам, первого октября Трамп на совещании в Белом доме не проявил заинтересованности, когда советники рассказывали ему об усилиях Пхеньяна по разработке ракет, которые могут быть запущены с подводной лодки. Президент решил, что необходимо продолжать переговоры с КНДР, несмотря на ее намерение развивать военный потенциал.
Как пишет издание, на совещании чиновники представили список предложений, которые Трамп мог выдвинуть на переговорах с Ким Чен Ыном в обмен на отказ от ядерной программы. По словам источников, президент США готов предложить Ким Чен Ыну приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти КНДР согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.
При этом в случае если ООН откажется приостановить действие этих санкций, власти США могут временно приостановить соблюдение этих ограничений, сообщили собеседники издания.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 19:11РИА Новости
Трамп уверен в стремлении КНДР вести переговоры с США
Ранее сообщалось, что делегации США и Северной Кореи проводят в Стокгольме предварительную встречу перед началом рабочих переговоров по денуклеризации. Как сообщало агентство Ренхап, рабочие переговоры пройдут пятого октября.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита.
В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Тосимицу Мотэги
Вчера, 14:18РИА Новости
Глава МИД Японии подчеркнул важность полной денуклеаризации КНДР
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Дональд ТрампКНДРСШАВ мире
Популярные комментарии
Трамп готов снять санкции ООН... Это все что надо знать о самостоятельности и независимости ООН.
5 октября, 05:28
Николай Верещинский
1530000
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