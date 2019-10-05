После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократической партии, сенатор Берни Сандерс попал в госпиталь на этой неделе из-за сердечного приступа, после выписки он заявил об отличном самочувствии и готовности продолжить работу, пишет газета Кандидат в президенты от демократической партии, сенатор Берни Сандерс попал в госпиталь на этой неделе из-за сердечного приступа, после выписки он заявил об отличном самочувствии и готовности продолжить работу, пишет газета New York Times со ссылкой на предвыборный штаб сенатора.

"У Берни Сандерса на этой неделе случился сердечный приступ", - заявили в штабе кандидата после того, как Сандерс был выписан в пятницу.

Сам Сандерс отметил, что "после двух с половиной дней в госпитале я чувствую себя отлично…и готов вернуться к работе".

Ранее 78-летний сенатор пожаловался на дискомфорт в грудной области в ходе мероприятия в Лас-Вегасе во вторник. В госпитале Desert Springs ему была проведена операция на сердце.