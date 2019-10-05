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РИА Новости

После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе

02:14 05.10.2019 (обновлено: 02:16 05.10.2019)
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкРалли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
© РИА Новости / Никита Шохов
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Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократической партии, сенатор Берни Сандерс попал в госпиталь на этой неделе из-за сердечного приступа, после выписки он заявил об отличном самочувствии и готовности продолжить работу, пишет газета New York Times со ссылкой на предвыборный штаб сенатора.
"У Берни Сандерса на этой неделе случился сердечный приступ", - заявили в штабе кандидата после того, как Сандерс был выписан в пятницу.
Сам Сандерс отметил, что "после двух с половиной дней в госпитале я чувствую себя отлично…и готов вернуться к работе".
Ранее 78-летний сенатор пожаловался на дискомфорт в грудной области в ходе мероприятия в Лас-Вегасе во вторник. В госпитале Desert Springs ему была проведена операция на сердце.
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
2 октября, 18:06РИА Новости
СМИ сообщили о госпитализации кандидата в президенты США Берни Сандерса
Ранее в предвыборном штабе Сандерса заявили, что кандидат намерен принять участие в президентских дебатах 15 октября.
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Берни СандерсВашингтон (город)СШАВ мире
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