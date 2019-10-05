В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автобус, в котором находились страдающие проблемами развития люди, перевернулся в результате ДТП в американском штате Огайо, 13 человек пострадали, передает местный телеканал WHIO-TV со ссылкой на заявление главы пожарной охраны.
Сообщается, что авария произошла в населенном пункте близ города Толидо в пятницу около 10.30 по местному времени (17.30 мск).
По словам начальника пожарной охраны Майкла Рамма, в результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса, а также два человека, которые находились в других транспортных средствах, причастных к аварии.
Пострадавшие госпитализированы, пятеро из них получили тяжелые травмы, добавил Рамм.