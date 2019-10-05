Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T01:30Z
https://ria.ru/20191005/1559460135.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_56af711510bae5ef2b32935efac12e33.jpg
РИА Новости

В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми

01:29 05.10.2019 (обновлено: 01:30 05.10.2019)
525
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Автобус, в котором находились страдающие проблемами развития люди, перевернулся в результате ДТП в американском штате Огайо, 13 человек пострадали, передает местный телеканал WHIO-TV со ссылкой на заявление главы пожарной охраны.
Сообщается, что авария произошла в населенном пункте близ города Толидо в пятницу около 10.30 по местному времени (17.30 мск).
По словам начальника пожарной охраны Майкла Рамма, в результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса, а также два человека, которые находились в других транспортных средствах, причастных к аварии.
Пострадавшие госпитализированы, пятеро из них получили тяжелые травмы, добавил Рамм.
Полицейские в Кении
Вчера, 11:22РИА Новости
В Кении 13 человек погибли и 35 пострадали в ДТП с автобусом
314403
Обсудить 1
СШАПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Эвакуация детей из дома-интерната из-за задымления в Нерюнгри, Якутия
В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
РИА
Новости
Итальянский полицейский
В Италии два полицейских погибли в перестрелке
Платежная система PayPal
Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
Производство колбасы
В Германии два человека умерли из-за зараженной колбасы
Лента
новостей
Здание управления Федеральной налоговой службы России
ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
Самолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве
Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира
Израильские солдаты прячутся во время воздушной тревоги
На юге Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги
Южнокорейский порт Ульсан
В Южной Корее запретили опасные грузы в Ульсане после взрыва на танкере
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
Рейтинг Байдена упал почти до минимума из-за украинского скандала в США
Пустые парты в школьном классе
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку "спустить шкуру"
Владелец телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак
Власти Украины боятся дискуссий о давлении на СМИ, заявил депутат ВР
Полицейские в Кении
В Кении 13 человек погибли и 35 пострадали в ДТП с автобусом
Бывший командир ФАРК Иван Маркес
Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния