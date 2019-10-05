Красная угроза. Какими "страшилками" об армии России пугают западные СМИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Неизвестные в камуфляже, секретная высадка, разведка побережья — норвежское издание AldriMer на этой неделе сообщило, что на Шпицбергене скрытно десантировался русский спецназ. Посольство России в Осло отреагировало мгновенно: дипломаты назвали публикацию фейком и грубой провокацией, подготовленной с целью "насаждения образа врага" в лице Москвы. Впрочем, европейские СМИ не в первый раз пугают читателей подобными "страшилками". О самых оригинальных из них — в материале РИА Новости.

Страхи скандинавов

По итогам опроса, проведенного в Норвегии в начале августа, 67 процентов граждан этой страны считают Москву угрозой мировой стабильности. Это результат, в том числе, постоянных антироссийских публикаций в местных СМИ.

"Громкая сенсация" AldriMer неспроста появилась именно сейчас — в Осло в октябре принимают военный бюджет. И Минобороны королевства через подконтрольные СМИ ежегодно разыгрывает карту потенциальной "российской агрессии". Цель очевидна — выбить из правительства как можно больше денег на военные расходы.

В частности, этим летом опубликовали серию материалов о расторжении между Россией и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вину за это, само собой, возложили исключительно на Москву.

© Фото : U.S. Navy Двадцать четыре корабля из 14 стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвежском море. 7 ноября 2018 © Фото : U.S. Navy Двадцать четыре корабля из 14 стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвежском море. 7 ноября 2018

Ранее Минобороны королевства утверждало через местные СМИ, что Россия глушит GPS-сигналы во время учений НАТО вблизи норвежского побережья. Однако никаких доказательств не предоставили.

"Страшилки" любят и в других скандинавских странах. Так, Швеция регулярно охотится в территориальных водах за мифическими русскими подлодками.

Осенью 2014-го шведские военные развернули крупномасштабную операцию по поиску российской субмарины, якобы скрывающейся неподалеку от Стокгольма. Все это сопровождалось массированной кампанией в местных СМИ, на все лады проклинавших "агрессивные устремления" Москвы.

В результате операция не завершилась ничем и обошлась ВМС Швеции в 2,74 миллиона долларов. В апреле 2015-го выяснилось, что в водах Стокгольмского архипелага видели не подлодку, а гражданское судно. СМИ почему-то об этом промолчали.

"Атака на мозг"

СМИ стран Балтии при отражении мнимой "российской агрессии" бросаются на амбразуру в первых рядах, не щадя собственной репутации.

В январе этого года эстонский журналист портала Eesti Päevaleht Вахур Коортис предложил разместить на территории страны ракеты и нацелить их на Санкт-Петербург. По его мнению, это единственное средство, способное удержать Кремль от маленького победоносного похода на запад.

Впрочем, к тактике запугивания читателей нередко прибегают и куда более авторитетные западноевропейские СМИ.

Так, в апреле ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер начал выпуск новостей с тревожного сообщения о том, что американская армия вместе с европейскими союзниками собирается изгнать из Эстонии подразделения российских Вооруженных сил, которые "вошли туда так же, как несколько лет назад в Крым".

В конце журналист признается, что все это неправда. "Это просто образ, однако вполне реалистичный", — объяснил он. В Москве шутку телеведущего восприняли как возмутительную провокацию, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал произошедшее "атакой на мозг".

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские военные готовят танки "Абрамс" к разгрузке на железнодорожной станции в Литве © AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские военные готовят танки "Абрамс" к разгрузке на железнодорожной станции в Литве

В августе отличились журналисты из Нидерландов. Издание De Telegraaf заявило, что семьям голландских пилотов истребителей F-16, базировавшихся в Литве, в 2017-м поступали угрозы от "российской разведки". Якобы женам летчиков звонили неизвестные и говорили всякие гадости "с сильным русским акцентом".

Автор статьи не привел никаких доказательств, сославшись на анонимные источники. МИД России назвал публикацию элементом последовательно внедряемого на Западе мифа о "российской угрозе".

Паника за Ла-Маншем

Происками "коварной разведки Кремля" пугала своих читателей и британская Times. В феврале 2017-го — незадолго до отправки в Эстонию воинского контингента с туманного Альбиона — издание призвало солдат и офицеров к максимальной бдительности. Якобы первое, что сделают российские разведчики, — взломают их смартфоны и украдут личные данные, чтобы затем шантажировать.

А ослепительно красивые русскоязычные девушки, завербованные ФСБ, расставят для доверчивых британцев целую сеть так называемых медовых ловушек. При этом журналисты опять ничем не подтвердили свои слова.

В раздувании слухов о "русской угрозе" дальше европейцев зашли только американцы. После расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прессе США с пугающей частотой появляются материалы о возможной войне с Россией.

Так, в начале августа газета The New York Times разместила статью, в которой уверяет, что американцы могут в этом противостоянии проиграть. Как правило, за такими публикациями кроется завуалированный призыв Пентагона: "Дайте денег на оружие!"