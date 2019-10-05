Процедура выборов в парламент ОАЭ

В соответствии с конституцией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ, 1996), функции парламента в стране выполняет Федеральный национальный совет (ФНС) – законодательный орган с преимущественно консультативными функциями.

Члены Федерального национального совета представляют население ОАЭ из каждого эмирата. Количество мест, назначаемых каждому эмирату, пропорционально его населению: Абу-Даби и Дубай – по восемь человек; Шарджа и Рас-эль-Хайм – по шесть; Аджман, Фуджейра, Умм-эль-Кайвайн – по четыре человека.

Право избирать и быть избранными имеют лица, являющиеся жителями одного из эмиратов и достигшие возраста 25 лет (минимальный возраст зависит от решения правителя эмирата). Они должны быть достаточно образованы, иметь хорошую репутацию, не иметь судимости за преступление против человечности.

Каждый эмират составляет свою коллегию выборщиков, состоящую из граждан, проживающих в эмирате. Их число должно превышать количество выделенных мест не менее чем в 300 раз. Члены утверждаются правителем эмирата, он имеет право самостоятельно распределять процент женщин, пожилых людей и т.д.

Каждый член коллегии выборщиков имеет право подать заявку в ФНС на выдвижение на выборах своей кандидатуры. При этом он может быть представителем только того эмирата, в котором проживает.

При регистрации кандидаты должны представить удостоверение личности , семейную книгу (Khulasat Al Qaid), невозвратный регистрационный сбор в размере одной тысячи дирхамов. Если кандидат занимает государственную должность или проходит службу в армии, то он должен оформить отпуск с момента объявления окончательного списка кандидатов до даты выборов.

Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, и не могут превышать два миллиона дирхамов

Законодательством запрещено финансирование из-за рубежа. Каждый кандидат должен предоставить отчет о полученных пожертвованиях в избирательную комиссию эмирата, от которого он баллотируется.

Во время проведения агитации запрещено упоминать религию, этническую принадлежность. Кандидатам не разрешается объединяться, прямо или косвенно. Избирательные кампании проводятся индивидуально.

Избирательная кампания заканчивается за 24 часа до выборов.

Голосование проводится в день выборов с 8.00 до 20.00.

Досрочное голосование проводится в установленные дни голосования с 9.00 до 18.00.

В день голосования выборщик приходит на избирательный участок своего эмирата и подходит к электронному аппарату для голосования. Он нажимает на зеленую кнопку, вставляет являющуюся удостоверением личности карту в считыватель и в появившемся окне выбирает кандидата одним из способов: либо нажимает на его фотографию, либо вводит специальный номер. После этого он нажимает на подтверждающую действие зеленую кнопку и, после того как голос был засчитан, вытаскивает удостоверение личности из аппарата.

Каждый избиратель имеет право проголосоват ь только за одного кандидата из числа кандидатов в эмират, которому он принадлежит.

Голосование за пределами ОАЭ проводится с 10.00 до 18.00 и осуществляется вручную при помощи избирательных бюллетеней, которые необходимо заполнить и поместить в избирательные урны, расположенные в посольствах и консульствах страны.

Неграмотные избиратели, слепые и люди с особыми потребностями могут голосовать на избирательном участке устно. Процедура проводится конфиденциально с председателем избирательного участка или одним из его уполномоченных представителей.

Избранными считаются кандидаты , получившие большинство голосов. Повторные выборы проводятся в том случае, если количество кандидатов с равным наибольшим числом голосов превышает число выделенных эмирату вакантных мест. Если в результате второго тура выборов кандидаты получили одинаковое число голосов, то победитель определяется при помощи жеребьевки.

Первое заседание нового состава ФНС созывается в течение месяца после утверждения его состава. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей члены Федерального национального совета приносят присягу.