Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T01:23Z
https://ria.ru/20191005/1559387132.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155938/80/1559388088_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_94f7a914c67b64eb5166874979762a87.jpg
РИА Новости

Процедура выборов в парламент ОАЭ

01:23 05.10.2019
34
© AFP 2019 / STRГолосование на избирательном участке в эмирате Умм-эль-Кайвайн
Голосование на избирательном участке в эмирате Умм-эль-Кайвайн
© AFP 2019 / STR
В соответствии с конституцией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ, 1996), функции парламента в стране выполняет Федеральный национальный совет (ФНС) – законодательный орган с преимущественно консультативными функциями.
ФНС является одним из пяти федеральных органов власти, учрежденных конституцией. Он состоит из 40 членов, срок их полномочий – четыре года. Половина из них избирается прямым тайным голосованием, вторая половина – назначается правителями семи эмиратов.
В соответствии с президентской резолюцией, женщины должны занимать в ФНС 50% мест.
Члены Федерального национального совета представляют население ОАЭ из каждого эмирата. Количество мест, назначаемых каждому эмирату, пропорционально его населению: Абу-Даби и Дубай – по восемь человек; Шарджа и Рас-эль-Хайм – по шесть; Аджман, Фуджейра, Умм-эль-Кайвайн – по четыре человека.
Право избирать и быть избранными имеют лица, являющиеся жителями одного из эмиратов и достигшие возраста 25 лет (минимальный возраст зависит от решения правителя эмирата). Они должны быть достаточно образованы, иметь хорошую репутацию, не иметь судимости за преступление против человечности.
Каждый эмират составляет свою коллегию выборщиков, состоящую из граждан, проживающих в эмирате. Их число должно превышать количество выделенных мест не менее чем в 300 раз. Члены утверждаются правителем эмирата, он имеет право самостоятельно распределять процент женщин, пожилых людей и т.д.
Каждый член коллегии выборщиков имеет право подать заявку в ФНС на выдвижение на выборах своей кандидатуры. При этом он может быть представителем только того эмирата, в котором проживает.
При регистрации кандидаты должны представить удостоверение личности, семейную книгу (Khulasat Al Qaid), невозвратный регистрационный сбор в размере одной тысячи дирхамов. Если кандидат занимает государственную должность или проходит службу в армии, то он должен оформить отпуск с момента объявления окончательного списка кандидатов до даты выборов.
Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, и не могут превышать два миллиона дирхамов.
Законодательством запрещено финансирование из-за рубежа. Каждый кандидат должен предоставить отчет о полученных пожертвованиях в избирательную комиссию эмирата, от которого он баллотируется.
Во время проведения агитации запрещено упоминать религию, этническую принадлежность. Кандидатам не разрешается объединяться, прямо или косвенно. Избирательные кампании проводятся индивидуально.
Избирательная кампания заканчивается за 24 часа до выборов.
Голосование проводится в день выборов с 8.00 до 20.00.
Досрочное голосование проводится в установленные дни голосования с 9.00 до 18.00.
В день голосования выборщик приходит на избирательный участок своего эмирата и подходит к электронному аппарату для голосования. Он нажимает на зеленую кнопку, вставляет являющуюся удостоверением личности карту в считыватель и в появившемся окне выбирает кандидата одним из способов: либо нажимает на его фотографию, либо вводит специальный номер. После этого он нажимает на подтверждающую действие зеленую кнопку и, после того как голос был засчитан, вытаскивает удостоверение личности из аппарата.
Каждый избиратель имеет право проголосовать только за одного кандидата из числа кандидатов в эмират, которому он принадлежит.
Голосование за пределами ОАЭ проводится с 10.00 до 18.00 и осуществляется вручную при помощи избирательных бюллетеней, которые необходимо заполнить и поместить в избирательные урны, расположенные в посольствах и консульствах страны.
Неграмотные избиратели, слепые и люди с особыми потребностями могут голосовать на избирательном участке устно. Процедура проводится конфиденциально с председателем избирательного участка или одним из его уполномоченных представителей.
Избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов. Повторные выборы проводятся в том случае, если количество кандидатов с равным наибольшим числом голосов превышает число выделенных эмирату вакантных мест. Если в результате второго тура выборов кандидаты получили одинаковое число голосов, то победитель определяется при помощи жеребьевки.
Первое заседание нового состава ФНС созывается в течение месяца после утверждения его состава. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей члены Федерального национального совета приносят присягу.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
001000
Обсудить 0
ОАЭСправки
Рекомендуем
Учитель географии
Всемирный день учителя
РИА
Новости
Гастрономический фестиваль Золотая осень
Названы лучшие гастрономические фестивали октября
Памятник в честь создания ОАЭ
Избирателей на парламентских выборах в ОАЭ встречают цветами и конфетами
Прокуратура
В Воронеже осудили участников банды похитителей людей
Лента
новостей
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
День Космических войск России
Церемония награждения учителя начальных классов школы № 127 города Перми Наталии Шагулиной
Пермской учительнице, защитившей учеников при нападении, вручили медаль
Евгений Тимофеевич Шалашников
В Туле похоронили оставившего надпись на Рейхстаге участника штурма Берлина
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Аварии и катастрофы самолетов Ан-12 в мире в 2010-2019 годах
Программный код на экране компьютера
Крупные утечки данных в банках в мире в 2018-2019 годах
Геннадий Корниенко
Биография Геннадия Корниенко
Молодежь наблюдает за штурмом Дома Советов РФ. Конституционный кризис 1993 года
Политический кризис осени 1993 года
Отель Бурдж-эль-Араб
В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи. 7 сентября 2019
Межгосударственные отношения России и Казахстана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния