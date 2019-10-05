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РИА Новости
Культура

Знай и люби свой город. Как изменилась Москва за 200 лет

08:00 05.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМолодые люди со смартфонами в Москве
Молодые люди со смартфонами в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Александр Андреев. Когда живешь в одном городе всю жизнь, сложно заметить, как сильно он меняется. Помнишь только, что раньше парк выглядел иначе или что на горизонте вроде были поля, а теперь там дома. Тут-то и приходят на помощь старые фотографии и картины.
Я часто встречал фотоподборки "было — стало" из разных точек мира и всегда хотел снять что-то подобное, поэтому был рад предложению найти виды с акварелей XIX века и сфотографировать, как это выглядит сейчас.

В. Садовников. "Вид в сторону Кремля от дома Талызиных на Воздвиженке". 1830-е годы

Начал с Воздвиженки и сразу же немного расстроился — в этом месте улица стала уже, и нужная для съемки точка оказалась внутри дома.
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеемСправа — трехэтажный дворец с шестиколонным портиком и двумя боковыми флигелями — бывшая городская усадьба генерал-поручика А. Ф. Талызина, была построена в 1787 году. Она одна из немногих уцелела во время пожаров 1812 года, однако на протяжении XIX века здание несколько раз меняло свой облик. В 1845-1917 годах в доме размещалась Казенная палата. Слева перед Троицкими воротами Кремля видны два шатра церкви Николая Чудотворца в Сапожке, возведенной в 1648 году на месте деревянного храма XV века и разобранной в 1837 году по приказу императора Николая I.
В. Садовников. Вид в сторону Кремля от дома Талызиных на Воздвиженке. 1830-е гг
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеем
Справа — трехэтажный дворец с шестиколонным портиком и двумя боковыми флигелями — бывшая городская усадьба генерал-поручика А. Ф. Талызина, была построена в 1787 году. Она одна из немногих уцелела во время пожаров 1812 года, однако на протяжении XIX века здание несколько раз меняло свой облик. В 1845-1917 годах в доме размещалась Казенная палата. Слева перед Троицкими воротами Кремля видны два шатра церкви Николая Чудотворца в Сапожке, возведенной в 1648 году на месте деревянного храма XV века и разобранной в 1837 году по приказу императора Николая I.
Хотя, возможно, художник изначально рисовал в другой перспективе — здания на горизонте у него вышли больше и их не закрывает дом, как будто снято издалека с большим приближением. Съемка же с ближней точки дала перспективные искажения, делающие всю картину непохожей на оригинал.
© РИА Новости / Александр АндреевВид в сторону Кремля от бывшего дома Талызиных на Воздвиженке. 2019 год
Вид на Кремль с Воздвиженки
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид в сторону Кремля от бывшего дома Талызиных на Воздвиженке. 2019 год

Бронин. "Вид Театральной площади от Большого театра в сторону Китай-города". 1840-е годы

Тут вроде все просто, но как бы не так.
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеемАрхитектурный ансамбль Театральной площади, спроектированный в 1820-е годы О. И. Бове, окончательно сформировался к концу 1830-х годов, когда за Театральным проездом было завершено строительство дома купца П. И. Челышева. В 1899-1905 годы это место заняла гостиница "Метрополь". В 1835 году на площади появился водоразборный фонтан Мытищинского водопровода. Панораму площади завершают главы соборов Богоявленского, Николо-Греческого и Заиконоспасского монастырей, находившихся на Никольской улице в Китай-городе.
 Бронин. Вид Театральной площади от Большого театра в сторону Китай-города. 1840-е гг
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеем
Архитектурный ансамбль Театральной площади, спроектированный в 1820-е годы О. И. Бове, окончательно сформировался к концу 1830-х годов, когда за Театральным проездом было завершено строительство дома купца П. И. Челышева. В 1899-1905 годы это место заняла гостиница "Метрополь". В 1835 году на площади появился водоразборный фонтан Мытищинского водопровода. Панораму площади завершают главы соборов Богоявленского, Николо-Греческого и Заиконоспасского монастырей, находившихся на Никольской улице в Китай-городе.
Чтобы получить такой же ракурс, нужно залезть на крышу Большого театра, куда-то в район колесницы. Возможно, в 1840 году попасть на крышу Большого было просто, но сейчас процесс получения разрешения занял бы слишком много времени.
© РИА Новости / Александр АндреевВид Театральной площади от Большого театра в сторону Китай-города. 2019 год
Вид на Театральную площадь от Большого театра
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид Театральной площади от Большого театра в сторону Китай-города. 2019 год

Ф. Алексеев. "Вид на Воскресенские ворота, здание Главной аптеки, Неглименный мост и Петровские бастионы". 1800-1802 годы

Вернулся назад на Манежную площадь искать Воскресенские ворота и Неглименный мост.
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеемДвухшатровые ворота ведут с Тверской улицы на Красную площадь. Слева — каменный Неглименный мост, за ним — Воскресенские ворота Китай-города, возведенные в 1535-1538 годах и надстроенные двумя шатрами в 1680 году. В 1660 году между двух проездных арок ворот появилась Иверская часовня Николо-Перервинского монастыря. Справа от нее — трехэтажное каменное здание с трехъярусной башней, возведенное около 1700 года для Земского приказа, а позже его заняла Главная аптека. Именно здесь в 1755 году после реконструкции был открыт Московский университет. В конце XVIII века в здании размещался Московский магистрат. Слева от Неглименного моста — один из корпусов Монетного двора.
Ф. Алексеев. Вид на Воскресенские ворота, здание Главной аптеки, Неглинный мост и Петровские бастионы. 1800-е гг
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеем
Двухшатровые ворота ведут с Тверской улицы на Красную площадь. Слева — каменный Неглименный мост, за ним — Воскресенские ворота Китай-города, возведенные в 1535-1538 годах и надстроенные двумя шатрами в 1680 году. В 1660 году между двух проездных арок ворот появилась Иверская часовня Николо-Перервинского монастыря. Справа от нее — трехэтажное каменное здание с трехъярусной башней, возведенное около 1700 года для Земского приказа, а позже его заняла Главная аптека. Именно здесь в 1755 году после реконструкции был открыт Московский университет. В конце XVIII века в здании размещался Московский магистрат. Слева от Неглименного моста — один из корпусов Монетного двора.
Точку нашел довольно быстро, но с тех пор тут построили Государственный исторический музей, снеся здание Главной аптеки. Если встать так, чтобы проекция была ровно такой, как на картине, часть кадра закрывает торговый центр на Манежной площади, не говоря уже о нескончаемых толпах туристов. Но подойдя чуть поближе, удалось получить похожий кадр.
© РИА Новости / Александр АндреевВид на Государственный исторический музей, Воскресенские ворота и Кремль с Манежной площади. 2019 год
Вид на Государственный исторический музей, Иверские ворота и Кремль с Манежной площади. 2019 год
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на Государственный исторический музей, Воскресенские ворота и Кремль с Манежной площади. 2019 год

Неизвестный художник (круг Дж. Кваренги). "Московский печатный двор на Никольской улице". Конец 1790-х годов

Печатный двор на Китай-городе было проще найти, чем снять.
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеемГосударев Печатный двор на Никольской улице был создан в 1563 году как типография Ивана Федорова. Столетие спустя зодчий Трефил Шарутин возвел вдоль Никольской улицы двухэтажное каменное здание. Позже рядом построили новые каменные ворота, боковые колонны были увенчаны геральдическими фигурами льва и единорога (герб Печатного двора). По бокам стояли книжные лавки. На акварели изображен вид Печатного двора в конце XVIII века, когда здесь находился Приказ книгопечатного дела с типографией и библиотекой. В начале XIX века облик здания изменился, корпуса вдоль Никольской улицы разобрали, а в 1811-1815 годах на этом месте по проекту архитектора И. Л. Мироновского построили новое здание Синодальной типографии.
Печатный двор
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеем
Государев Печатный двор на Никольской улице был создан в 1563 году как типография Ивана Федорова. Столетие спустя зодчий Трефил Шарутин возвел вдоль Никольской улицы двухэтажное каменное здание. Позже рядом построили новые каменные ворота, боковые колонны были увенчаны геральдическими фигурами льва и единорога (герб Печатного двора). По бокам стояли книжные лавки. На акварели изображен вид Печатного двора в конце XVIII века, когда здесь находился Приказ книгопечатного дела с типографией и библиотекой. В начале XIX века облик здания изменился, корпуса вдоль Никольской улицы разобрали, а в 1811-1815 годах на этом месте по проекту архитектора И. Л. Мироновского построили новое здание Синодальной типографии.
Дом расположен на узкой Никольской улице, украшенной разноцветными висюльками по всей длине. Здание Печатного двора с тех пор подросло на этаж, а улица шире не стала. Чтобы снять его без искажений, нужно было бы залезть на верхний этаж дома напротив, но он весь затянут строительной сеткой. Путем манипуляций в "Фотошопе" удалось приблизить перспективу к изображенной на картине, но это совсем не то, чем можно было бы гордиться.
© РИА Новости / Александр АндреевЗдание Синодальной типографии. 2019 год
Здание Синодальной типографии. 2019 год
© РИА Новости / Александр Андреев
Здание Синодальной типографии. 2019 год

Неизвестный художник (круг Дж. Кваренги). "Варварские ворота Китай-города". Конец 1790-х годов

Картина меня озадачила. Проработав на Китай-городе несколько лет и облазив там все закоулки еще совсем молодым фотографом, вспомнить что-то подобное я не мог.
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеемКитай-город — один из древнейших районов Москвы к северо-востоку от Кремля, между Москвой-рекой и рекой Неглинной. Он был заселен еще в XII веке. В 1535-1538 годах вокруг Китай-города были построены мощные оборонительные стены с 14 башнями и проездными воротами. В начале XVIII века в стенах появились особые "проломные" ворота. Справа за Китайгородской стеной видна глава церкви Рождества Иоанна Предтечи (Климента Папы Римского) у Варварских ворот. Она построена в 1741 году на месте более ранней. В 1920-е годы ее закрыли, а колокольню и главу разобрали. В 1991 году храм был возвращен Русской православной церкви.
Китай-город – один из древнейших районов Москвы к северо-востоку от Кремля, между Москвой-рекой и рекой Неглинной. Он был заселен еще в XII веке. В 1535–1538 годах вокруг Китай-города были построены мощные оборонительные стены с четырнадцатью башнями и проездными воротами. В начале XVIII в. в стенах появились особые проломные ворота. Справа за Китайгородской стеной видна глава церкви Рождества Иоанна Предтечи, или Климента Папы Римского у Варварских ворот. Она построена в 1741 году на месте более ранней. В 1920-е годы ее закрыли, а колокольню и главу разобрали. В 1991 году храм был возвращен Русской православной церкви.
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеем
Китай-город — один из древнейших районов Москвы к северо-востоку от Кремля, между Москвой-рекой и рекой Неглинной. Он был заселен еще в XII веке. В 1535-1538 годах вокруг Китай-города были построены мощные оборонительные стены с 14 башнями и проездными воротами. В начале XVIII века в стенах появились особые "проломные" ворота. Справа за Китайгородской стеной видна глава церкви Рождества Иоанна Предтечи (Климента Папы Римского) у Варварских ворот. Она построена в 1741 году на месте более ранней. В 1920-е годы ее закрыли, а колокольню и главу разобрали. В 1991 году храм был возвращен Русской православной церкви.
Оказывается, в 1934 году ворота были разобраны при сносе Китайгородской стены. Осталось только недавно отрытое основание, которое можно увидеть в подземном переходе. Я пошел искать точку, откуда работал художник. Нашел на удивление легко — на картине изображен вид от автобусных остановок в сторону угла Варварки и Китайгородского проезда. Церковь все еще на месте, как и часть кирпичной стены слева. Варварка как раз уходит туда, где раньше были Варварские ворота, что логично. Сделал кадр почти из того же самого места, откуда писали картину.
© РИА Новости / Александр АндреевВид на площадь Варварские ворота. 2019 год
Вид на площадь Варварские ворота
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на площадь Варварские ворота. 2019 год

Неизвестный художник. "Вид в Кремле у Тайницкой башни". 1850-е годы

Попасть на точку, с которой неизвестный художник рисовал эту картину, так и не получилось.
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеемНа первом плане изображена аллея Нижнего Кремлевского сада, проходившая вдоль южной стены Кремля от Москворецкой до Водовзводной башни. Справа на склоне холма — огражденный решетками спуск от Кремлевского двора к Тайницкой башне, с которой в 1485 году началось строительство стен и башен московской крепости. Спуск — это остатки Иорданской лестницы, сооруженной в 1797 году. По ней, согласно древней традиции, крестный ход спускался от Соборной площади через проездные ворота Тайницкой башни к Москве-реке в праздник Богоявления или Крещения.
Неизвестный художник. Вид в Кремле у Тайницкой башни. 1850-е гг
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеем
На первом плане изображена аллея Нижнего Кремлевского сада, проходившая вдоль южной стены Кремля от Москворецкой до Водовзводной башни. Справа на склоне холма — огражденный решетками спуск от Кремлевского двора к Тайницкой башне, с которой в 1485 году началось строительство стен и башен московской крепости. Спуск — это остатки Иорданской лестницы, сооруженной в 1797 году. По ней, согласно древней традиции, крестный ход спускался от Соборной площади через проездные ворота Тайницкой башни к Москве-реке в праздник Богоявления или Крещения.
В первый заход выяснилось, что остались только самые дорогие билеты на территорию Кремля — остальные раскупили нахлынувшие китайские туристы. Внутрь проник лишь на следующий день, но оказалось, что нужная точка расположена там, куда доступ закрыт. Впрочем, даже имея разрешение, из-за густой растительности пришлось бы ждать зимы — сейчас листва полностью скрывает либо Тайницкую башню, либо Кремлевский дворец.
© РИА Новости / Александр АндреевВ Кремле у Тайницкого сада. 2019 год
В Кремле у Тайницкого сада. 2019 год
© РИА Новости / Александр Андреев
В Кремле у Тайницкого сада. 2019 год

Неизвестный художник. "Покровский собор и Лобное место на Красной площади". Конец 1830-х годов

Расстроившись, что кадры не получаются, иду снимать Красную площадь.
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеемХудожник запечатлел южную часть Красной площади перед собором Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (он же собор Василия Блаженного) после того, как был застеклен вход в нижнюю церковь собора (1836-1839). На первом плане — торговые лавки, расположенные у Лобного места, которое первоначально представляло собой деревянный помост и впервые упоминалось в 1547 году, а в 1597-1598 годах было перестроено в камне. Необычно выглядят кремлевские стены и башни. Впервые их частично побелили известью при царе Федоре Алексеевиче в начале 1680-х годов, а полностью — спустя сто лет, в 1780-е годы.
Неизвестный художник. Вид части Красной площади с Лобным местом, Покровским собором, Спасскими воротами. 1820-е
© Фото : предоставлено Государственным историческим музеем
Художник запечатлел южную часть Красной площади перед собором Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (он же собор Василия Блаженного) после того, как был застеклен вход в нижнюю церковь собора (1836-1839). На первом плане — торговые лавки, расположенные у Лобного места, которое первоначально представляло собой деревянный помост и впервые упоминалось в 1547 году, а в 1597-1598 годах было перестроено в камне. Необычно выглядят кремлевские стены и башни. Впервые их частично побелили известью при царе Федоре Алексеевиче в начале 1680-х годов, а полностью — спустя сто лет, в 1780-е годы.
Кажется, что художник рисовал, сидя на верхнем этаже ГУМа. Туда до сих пор можно попасть, вот только теперь там магазин одежды, охранник которого чрезвычайно напрягся, увидев человека с фотоаппаратом. Когда он принялся усиленно говорить что-то в рукав и пошел в мою сторону, я решил, что и с улицы хорошо получится. Это место изменилось несильно. Только Кремль в те времена был еще белым.
© РИА Новости / Александр АндреевПокровский собор и Лобное место на Красной площади. 2019 год
Покровский собор и Лобное место на Красной площади. 2019 год
© РИА Новости / Александр Андреев
Покровский собор и Лобное место на Красной площади. 2019 год
Пейзажи с видами Москвы можно увидеть в коллекции Государственного исторического музея.
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