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РИА Новости

Госдуму попросили обязать граждан сдавать лишнюю еду в спецпункты

23:37 04.10.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковВолонтерская деятельность - безвозмездная помощь тем, кто попал в тяжелую ситуацию
Волонтерская деятельность - безвозмездная помощь тем, кто попал в тяжелую ситуацию
© РИА Новости / Виталий Аньков
Волонтерская деятельность - безвозмездная помощь тем, кто попал в тяжелую ситуацию. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" просит Госдуму обязать граждан не выбрасывать лишнюю еду, а сдавать ее в специальные пункты, откуда она будет направляться нуждающимся, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Мы предлагаем рассмотреть законодательный запрет выкидывать гражданами еду, которая не просроченная, пригодна к употреблению, соответствующего качества. А мы очень часто с этим сталкиваемся, что люди хороший хлеб, например, выкидывают. Мы считаем, что можно вполне по стране применить практику создания пунктов, куда граждане излишки своей еды могли бы сдавать и там централизовано эти продукты направлялись бы на обеспечение малоимущих, детдомов и всех нуждающихся", - сказал РИА Новости Сурайкин.
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По его словам, партия планирует направить инициативу в Госдуму, поскольку это внесение в законодательство, а также в правительство - "чтобы они провели анализ, посмотрели, какие есть варианты ее реализации".
Сурайкин добавил, что обеспечивать эту функцию должны социальные службы.
"У нас есть достаточно развитая вертикаль - в каждом районе по стране есть отдел социальной защиты, есть социальные работники, которые занимаются как раз обслуживанием, поддержкой социально незащищенных слоев: ветеранов, пенсионеров, малообеспеченных. Поэтому, я думаю, эти органы вполне могли бы выполнить эту дополнительную роль", - считает председатель ЦК партии.
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