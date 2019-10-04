Госдуму попросили обязать граждан сдавать лишнюю еду в спецпункты

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" просит Госдуму обязать граждан не выбрасывать лишнюю еду, а сдавать ее в специальные пункты, откуда она будет направляться нуждающимся, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

"Мы предлагаем рассмотреть законодательный запрет выкидывать гражданами еду, которая не просроченная, пригодна к употреблению, соответствующего качества. А мы очень часто с этим сталкиваемся, что люди хороший хлеб, например, выкидывают. Мы считаем, что можно вполне по стране применить практику создания пунктов, куда граждане излишки своей еды могли бы сдавать и там централизовано эти продукты направлялись бы на обеспечение малоимущих, детдомов и всех нуждающихся", - сказал РИА Новости Сурайкин.

По его словам, партия планирует направить инициативу в Госдуму, поскольку это внесение в законодательство, а также в правительство - "чтобы они провели анализ, посмотрели, какие есть варианты ее реализации".

Сурайкин добавил, что обеспечивать эту функцию должны социальные службы.