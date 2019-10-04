Суд вернется к делу о выплатах за фото из спектаклей МДТ на билетном сайте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 7 ноября рассмотрение иска Малого драматического театра (МДТ) к индивидуальному предпринимателю с требованием выплаты одного миллиона рублей компенсации за использование фотографий из спектаклей на сайте продажи билетов.

"Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 7 ноября 2019 года 11.20 мск", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".

Согласно материалам дела, ответчиком выступает индивидуальный предприниматель Вера Тарасова. Сумма исковых требований - один миллион рублей. Судебное разбирательство связано с сайтом mdtheatre.ru, где продаются билеты на спектакли театра в сопровождении фотографий из них.

Как сообщалось, театр требует удалить фотографии и взыскивает компенсацию за нарушение интеллектуальных прав. Комментарием ответчика РИА Новости пока не располагает.