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РИА Новости
Культура

Суд вернется к делу о выплатах за фото из спектаклей МДТ на билетном сайте

06:16 04.10.2019 (обновлено: 20:26 04.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге
Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 7 ноября рассмотрение иска Малого драматического театра (МДТ) к индивидуальному предпринимателю с требованием выплаты одного миллиона рублей компенсации за использование фотографий из спектаклей на сайте продажи билетов.
"Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 7 ноября 2019 года 11.20 мск", - сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Согласно материалам дела, ответчиком выступает индивидуальный предприниматель Вера Тарасова. Сумма исковых требований - один миллион рублей. Судебное разбирательство связано с сайтом mdtheatre.ru, где продаются билеты на спектакли театра в сопровождении фотографий из них.
Как сообщалось, театр требует удалить фотографии и взыскивает компенсацию за нарушение интеллектуальных прав. Комментарием ответчика РИА Новости пока не располагает.
Академический Малый драматический театр - Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссером стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем 60 городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.
Сцена из спектакля Ревизор
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