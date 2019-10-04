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РИА Новости

В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ

19:40 04.10.2019
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© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская военная техника на Донбассе
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по району населенного пункта Логвиново в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.
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"В 18.20 (совпадает с мск) вооруженные формирования 59 бригады … с целью провоцирования военнослужащих Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня подвергли обстрелу из запрещенного минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета район населённого пункта Логвиново", - сообщили в ведомстве.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики пытаются сорвать процесс мирного урегулирования конфликта и выразить свое недовольство итогами прошедших переговоров в Минске. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации", - дополнили в пресс-службе.
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