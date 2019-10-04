Трамп уверен в стремлении КНДР вести переговоры с США

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Представители Северной Кореи ищут новой встречи с США, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Мы работаем с Северной Кореей. Они хотят провести встречу, работа над этим идет, вероятно, именно сейчас, когда мы говорим с вами. Мы дадим вам знать, когда будет принято решение", - заявил Трамп, чье выступление транслируют местные каналы, журналистам у Белого дома. Его спросили, что он ожидает от проходящих в пятницу в Стокгольме предварительных переговорах делегаций США и КНДР.

Он отметил, что "Иран, КНДР и Китай – все хотят что-то сделать", имея в виду, вероятно, переговоры с Вашингтоном.

Как ранее сообщалось ранее, переговоры между представителями Вашингтона и Пхеньяна в пятницу станут предварительной встречей для подготовки к официальным переговорам между США и КНДР.

В четверг северокорейская делегация, которую возглавляет посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль, прибыла в Стокгольм для проведения рабочих переговоров с США. До прибытия в Европу самолет с делегацией делал остановку в Пекине. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Планируется, что рабочие переговоры по денуклеаризации состоятся 5 октября.