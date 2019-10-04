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РИА Новости

Трамп уверен в стремлении КНДР вести переговоры с США

19:11 04.10.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Представители Северной Кореи ищут новой встречи с США, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
"Мы работаем с Северной Кореей. Они хотят провести встречу, работа над этим идет, вероятно, именно сейчас, когда мы говорим с вами. Мы дадим вам знать, когда будет принято решение", - заявил Трамп, чье выступление транслируют местные каналы, журналистам у Белого дома. Его спросили, что он ожидает от проходящих в пятницу в Стокгольме предварительных переговорах делегаций США и КНДР.
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Он отметил, что "Иран, КНДР и Китай – все хотят что-то сделать", имея в виду, вероятно, переговоры с Вашингтоном.
Как ранее сообщалось ранее, переговоры между представителями Вашингтона и Пхеньяна в пятницу станут предварительной встречей для подготовки к официальным переговорам между США и КНДР.
В четверг северокорейская делегация, которую возглавляет посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль, прибыла в Стокгольм для проведения рабочих переговоров с США. До прибытия в Европу самолет с делегацией делал остановку в Пекине. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. Планируется, что рабочие переговоры по денуклеаризации состоятся 5 октября.
Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже трижды: первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, затем второй в феврале 2019 года – в Ханое, в июне текущего года лидеры двух стран провели символическую встречу в на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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