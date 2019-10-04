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РИА Новости
Нижегородская область

Число посетителей Арзамаса, Дивеева и Сарова может вырасти к 2025 году

19:09 04.10.2019 (обновлено: 19:42 04.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Число посетителей кластера Арзамас-Дивеево-Саров может вырасти до миллиона к 2025 году, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Развитие внутреннего и въездного туризма в регионах Приволжского федерального округа стало основной темой заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, которое состоялось в пятницу в Казани.
"Сегодня Нижегородская область является одним из популярных туристических направлений, занимая в России 8 место и второе - в Приволжском федеральном округе. Туристско-экскурсионный поток в регионе за 10 лет увеличился с 985 тысяч до 2,75 миллиона человек", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на заседании.
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В частности, глава региона рассказал о развитии паломнического туризма. Ключевым проектом в этом направлении является проект туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров. В марте 2019 года правительством РФ было подписано распоряжение об утверждении перечня мероприятий по развитию кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Общая сумма финансирования составляет свыше 14 миллиардов рублей, из них более 11 миллиардов - деньги федерального бюджета и около 3 миллиардов - регионального.
"За последние два года было многое сделано: воссоздан Успенский собор Свято-Успенского монастыря Саровской пустыни и открыт Центр славянской культуры в селе Дивеево. Для комфортной логистики построены объездная дорога и мост в Сарове, юго-восточный объезд центральной части села Дивеево, высвобождены исторические здания монастырей, занимаемых гражданскими структурами", - отметил Никитин.
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Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что если в 2011 году Дивеевскую обитель посетили около 80 тысяч человек, то за 2018 год количество туристов возросло до 341 тысячи. В 2019 году в Дивеевской обители побывали уже больше 400 тысяч человек.
"Положительная динамика прироста туристов за последние годы даёт основания полагать, что к 2025 году число посетителей кластера может увеличиться до 1 миллиона человек в год – разумеется, при условии создания соответствующей инфраструктуры", - добавил Никитин.
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