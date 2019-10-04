СО ЕЭС: ТЭС для обкатки газовых турбин можно какое-то время не штрафовать

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Диспетчер Единой энергосистемы РФ - "Системный оператор" (СО ЕЭС) - считает, что энергоблоки для обкатки создаваемых газовых турбин большой мощности надо размещать в энергоизбыточных регионах, чтобы не было угроз для энергоснабжения потребителей, а также стоит в течение нескольких лет не штрафовать такие блоки из-за остановок, сообщил РИА Новости председатель правления "Системного оператора" Борис Аюев в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы будем стараться убедить (энергоотрасль - ред.) в том, что такие проекты надо реализовывать там как раз, где нет дефицита, где отказы или остановки (турбин - ред.) не будут сказываться существенно на энергоснабжении окружающей территории. Одновременно мне кажется обоснованным, если можно было бы дать возможность в течение нескольких лет - для того, чтобы делать эксперименты - право не штрафовать за неплановые остановы... Это было бы справедливо - дать возможность отлаживать новые технологии. Но при этом они тогда должны находиться в тех местах, где нет сформированного или ожидаемого дефицита", - рассказал Аюев о точке зрения "Системного оператора" на проекты обкатки разрабатываемых в РФ больших газовых турбин.

"По возможности надо не создавать их (блоки для обкатки турбин - ред.) в одном месте, потому что надо минимизировать нагрузку экономическую на схему выдачи мощности (электросетевая инфраструктура электростанций - ред.). Это означает, что их желательно размещать там, где до этого была выведена генерация из эксплуатации и есть, условно говоря, свободная схема выдачи мощности. Это означает, что их нельзя в слишком большом количестве в одном месте концентрировать", - сказал Аюев.

В РФ нет промышленного производства собственных газовых турбин большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Разработкой российских турбин занимается совместное предприятие "Роснано", "Интер РАО" и структуры "Ростеха", а также начинают "Силовые машины".

В начале октября газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что правительство РФ может отказаться от строительства ТЭС на экспериментальных образцах российских газовых турбин большой мощности 1,4 ГВт в пользу конкурентного отбора для широкого круга поставщиков, включая американскую GE и Siemens.

Для этого турбины должны соответствовать постановлению правительства №719, которое определяет, какая продукция может считаться российской. Речь об этом шла на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 24 сентября, схема в целом была им одобрена, сказали несколько собеседников издания. В аппарате вице-премьера и в Минэнерго газете сообщили, что решение еще не принято. Как поясняли источники газеты, отборы могут пройти на 2026-2028 годы, правительство выделит под них квоту около 2 ГВт.