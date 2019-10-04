Туристический проект "Великий Волжский путь" поможет продвижению круизов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Туристический межрегиональный проект "Великий Волжский путь" может быть реализован в регионах Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Развитие внутреннего и въездного туризма в регионах Приволжского федерального округа стало основной темой очередного заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, которое состоялось 4 октября в Казани.

"Наличие единой судоходной системы, стержнем которой выступает бассейн реки Волги, создает необходимые предпосылки для реализации крупного туристического межрегионального проекта "Великий Волжский путь", — заявил на заседании полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, этот проект будет способствовать продвижению перспективных круизных направлений, которые определены Стратегией развития туризма РФ на период до 2035 года. Это комбинированные речные и морские круизы в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах.

Комаров выразил уверенность, что "Великий Волжский путь" позволит дать гостям Приволжского федерального округа максимально полное представление о его природе, архитектуре, культуре и истории.