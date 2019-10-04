Бизнес-форум Кубани "Дело за малым!" станет площадкой для съемок фильма

КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Предпринимательский форум, который пройдет 18 и 19 октября в Краснодаре, станет съемочной площадкой для голливудского фильма, в его съемках смогут поучаствовать участники мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Мы рады тому, что продюсеры фильма откликнулись на наше предложение начать съемку фильма в рамках форума "Дело за малым!" Это станет еще одной фишкой мероприятия. Конечно, все участники будут иметь возможность поучаствовать в съемках массовых сцен и оказаться причастным к мировому кинематографу", – приводятся в сообщении слова врио руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Виталия Воронова.

Уточняется, что первые съемочные дни художественного фильма "Любовь и прочие активы" пройдут 18 и 19 октября на форуме в Краснодаре. "Картину будут снимать в России, Китае и США. Главные роли в фильме исполнят голливудские и российские актеры. Сюжет фильма строится на истории американки, которая приезжает в командировку в Краснодарский край", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил продюсер фильма, президент кинокомпании "Царь Пикчерз" Александр Изотов, киноистория расскажет не только о любви и личных взаимоотношениях. "Это еще и о развитии бизнеса, причем в международном масштабе. Наш герой - это кубанский предприниматель, который ищет пути развития своей компании. Поэтому мы уверены, что сцены, снятые в рамках форума "Дело за малым!" добавят картине духа предпринимательства", – цитирует пресс-служба продюсера фильма.

Производство фильма планируется закончить во второй половине 2020 года, а релиз состоится в начале 2021 года. Мировая премьера пройдет в Краснодаре, уже после этого картина будет представлена в Москве и Лос-Анджелесе.