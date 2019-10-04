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РИА Новости
Краснодарский край

Бизнес-форум Кубани "Дело за малым!" станет площадкой для съемок фильма

18:42 04.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Предпринимательский форум, который пройдет 18 и 19 октября в Краснодаре, станет съемочной площадкой для голливудского фильма, в его съемках смогут поучаствовать участники мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Мы рады тому, что продюсеры фильма откликнулись на наше предложение начать съемку фильма в рамках форума "Дело за малым!" Это станет еще одной фишкой мероприятия. Конечно, все участники будут иметь возможность поучаствовать в съемках массовых сцен и оказаться причастным к мировому кинематографу", – приводятся в сообщении слова врио руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП Виталия Воронова.
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Уточняется, что первые съемочные дни художественного фильма "Любовь и прочие активы" пройдут 18 и 19 октября на форуме в Краснодаре. "Картину будут снимать в России, Китае и США. Главные роли в фильме исполнят голливудские и российские актеры. Сюжет фильма строится на истории американки, которая приезжает в командировку в Краснодарский край", - уточнили в пресс-службе.
Как пояснил продюсер фильма, президент кинокомпании "Царь Пикчерз" Александр Изотов, киноистория расскажет не только о любви и личных взаимоотношениях. "Это еще и о развитии бизнеса, причем в международном масштабе. Наш герой - это кубанский предприниматель, который ищет пути развития своей компании. Поэтому мы уверены, что сцены, снятые в рамках форума "Дело за малым!" добавят картине духа предпринимательства", – цитирует пресс-служба продюсера фильма.
Производство фильма планируется закончить во второй половине 2020 года, а релиз состоится в начале 2021 года. Мировая премьера пройдет в Краснодаре, уже после этого картина будет представлена в Москве и Лос-Анджелесе.
Форум "Дело за малым!" состоится в выставочном центре "Экспоград Юг" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Участие в мероприятии бесплатное, заявку может подать любой желающий. Гостей ждет насыщенная двухдневная программа, более 100 спикеров, семинары, мастер-классы, круглые столы, лекции, презентации, бизнес-игры, вечерняя программа. В прошлом году форум посетили более 12 тысяч человек.
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