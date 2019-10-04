Москалькова запустила конкурс на лучший видеоурок о правах граждан

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запустила конкурс на лучший видеоурок для школьников о правах и обязанностях человека, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"В преддверии Дня учителя… Татьяна Москалькова запускает Всероссийский конкурс видеоуроков на тему "Права человека"... Им (участникам - ред.) предстоит снять видеоурок для учащихся средней и старшей школы и доходчивым языком рассказать им о правах и обязанностях человека, регламентируемых российским законодательством", - говорится в сообщении.
Уточняется, что конкурс будет проходить с 5 октября по 10 декабря. Принять участие в нем смогут студенты, преподаватели и руководители образовательных организаций России. По данным пресс-службы, награждение авторов лучших проектов пройдет в канун Международного дня прав человека.