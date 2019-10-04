Москалькова запустила конкурс на лучший видеоурок о правах граждан

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запустила конкурс на лучший видеоурок для школьников о правах и обязанностях человека, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"В преддверии Дня учителя… Татьяна Москалькова запускает Всероссийский конкурс видеоуроков на тему "Права человека"... Им (участникам - ред.) предстоит снять видеоурок для учащихся средней и старшей школы и доходчивым языком рассказать им о правах и обязанностях человека, регламентируемых российским законодательством", - говорится в сообщении.