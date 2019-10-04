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РИА Новости

Москалькова запустила конкурс на лучший видеоурок о правах граждан

18:39 04.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запустила конкурс на лучший видеоурок для школьников о правах и обязанностях человека, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"В преддверии Дня учителя… Татьяна Москалькова запускает Всероссийский конкурс видеоуроков на тему "Права человека"... Им (участникам - ред.) предстоит снять видеоурок для учащихся средней и старшей школы и доходчивым языком рассказать им о правах и обязанностях человека, регламентируемых российским законодательством", - говорится в сообщении.
Уточняется, что конкурс будет проходить с 5 октября по 10 декабря. Принять участие в нем смогут студенты, преподаватели и руководители образовательных организаций России. По данным пресс-службы, награждение авторов лучших проектов пройдет в канун Международного дня прав человека.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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