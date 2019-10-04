Медведев пригласил кубинских студентов в российские вузы

ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил кубинских студентов к обучению в российских вузах.
"Мы хотели бы и дальше развивать наше сотрудничество в сфере образования ... Российское правительство предоставляет кубинским студентам особые условия обучения в наших вузах. И, конечно, я приглашаю, пользуясь этой возможностью, всех, кто заинтересован в получении высококлассного русского образования, приезжать в нашу страну, и всех тех, кто хочет изучать русский язык", - сказал Медведев в своем выступлении в Гаванском университете.
Глава российского правительства находится на Кубе с рабочим визитом. В пятницу состоялась церемония присуждения Медведеву степени почетного доктора политических наук Гаванского университета.