Путин поздравил Марийский театр драмы с открытием юбилейного сезона

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Марийского национального театра драмы имени М.Шкетана с открытием юбилейного сезона, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с открытием юбилейного, 100-го сезона в Марийском национальном театре драмы имени М.Шкетана. Все эти годы ваш замечательный театр выполняет важную воспитательную, просветительскую миссию, вносит значимый вклад в сохранение и развитие уникальных традиций многонациональной отечественной культуры", - говорится в телеграмме российского лидера.
Путин отметил, что яркие театральные постановки всегда находят живой отклик в сердцах зрителей. Результатом труда коллектива стали неизменная популярность и востребованность театра, что свидетельствует о высочайшем профессионализме режиссёров, артистов, сценаристов, художников, всех, кто верен своему призванию и беззаветно служит искусству, заключил президент.