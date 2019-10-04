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РИА Новости
Культура

Путин поздравил Марийский театр драмы с открытием юбилейного сезона

18:34 04.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Марийского национального театра драмы имени М.Шкетана с открытием юбилейного сезона, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с открытием юбилейного, 100-го сезона в Марийском национальном театре драмы имени М.Шкетана. Все эти годы ваш замечательный театр выполняет важную воспитательную, просветительскую миссию, вносит значимый вклад в сохранение и развитие уникальных традиций многонациональной отечественной культуры", - говорится в телеграмме российского лидера.
Путин отметил, что яркие театральные постановки всегда находят живой отклик в сердцах зрителей. Результатом труда коллектива стали неизменная популярность и востребованность театра, что свидетельствует о высочайшем профессионализме режиссёров, артистов, сценаристов, художников, всех, кто верен своему призванию и беззаветно служит искусству, заключил президент.
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