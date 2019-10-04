Путин поздравил Марийский театр драмы с открытием юбилейного сезона

"Поздравляю вас с открытием юбилейного, 100-го сезона в Марийском национальном театре драмы имени М.Шкетана. Все эти годы ваш замечательный театр выполняет важную воспитательную, просветительскую миссию, вносит значимый вклад в сохранение и развитие уникальных традиций многонациональной отечественной культуры", - говорится в телеграмме российского лидера.