В Газе один палестинец погиб в результате стычек с израильскими военными

ГАЗА, 4 окт - РИА Новости. Один палестинец погиб и 11 получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Двадцативосьмилетний палестинец погиб сегодня в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава", - заявил аль-Кидра.
"В столкновениях с израильскими военнослужащими также получили ранения одиннадцать палестинцев, в том числе пять человек ранены боевыми пулями", - добавил он.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 77-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.