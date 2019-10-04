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РИА Новости

В Газе один палестинец погиб в результате стычек с израильскими военными

18:21 04.10.2019 (обновлено: 18:42 04.10.2019)
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© REUTERS / Mohamad TorokmanПалестинец
Палестинец
© REUTERS / Mohamad Torokman
Палестинец. Архивное фото
ГАЗА, 4 окт - РИА Новости. Один палестинец погиб и 11 получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Двадцативосьмилетний палестинец погиб сегодня в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава", - заявил аль-Кидра.
"В столкновениях с израильскими военнослужащими также получили ранения одиннадцать палестинцев, в том числе пять человек ранены боевыми пулями", - добавил он.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 77-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.
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