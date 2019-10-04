В Крыму назвали сюжет о "вторжении" украинских дронов провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал фейком и информационной провокацией сюжет украинского телеканала о "вторжении" беспилотников с пропагандистскими листовками на территорию полуострова.

Ранее украинский телеканал " 1+1 " выпустил сюжет, посвященный аэроразведчикам-волонтерам, которые якобы отправили в Крым ряд беспилотников и те, беспрепятственно преодолев российские средства противовоздушной обороны, сбросили на крымский город Армянск, расположенный недалеко от границы с Украиной, "тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении". При этом в планах аэроразведчиков в следующий раз отправить дроны в Севастополь, утверждает телеканал. На городском форуме Армянска данный сюжет вызвал бурное обсуждение. В комментариях местные жители отмечали, что никаких листовок в городе по факту не было, а создание фейков стало одним из главных критериев "профессионализма" украинских журналистов.

"Все этой фейк и информационная провокация. Крымский участок российской границы надежно защищен. Украинские беспилотники не способны пролететь незамеченными", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, украинские СМИ и политики самого высокого уровня периодически вбрасывают в информационное пространство преднамеренно выдуманные новости, чтобы обратить на себя внимание.

"Это глубочайшая их ошибка. Их пропаганда и измышления крымчанам абсолютно неинтересны", - подчеркнул Гемпель.