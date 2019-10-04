В Крыму назвали сюжет о "вторжении" украинских дронов провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал фейком и информационной провокацией сюжет украинского телеканала о "вторжении" беспилотников с пропагандистскими листовками на территорию полуострова.
Ранее украинский телеканал "1+1" выпустил сюжет, посвященный аэроразведчикам-волонтерам, которые якобы отправили в Крым ряд беспилотников и те, беспрепятственно преодолев российские средства противовоздушной обороны, сбросили на крымский город Армянск, расположенный недалеко от границы с Украиной, "тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении". При этом в планах аэроразведчиков в следующий раз отправить дроны в Севастополь, утверждает телеканал. На городском форуме Армянска данный сюжет вызвал бурное обсуждение. В комментариях местные жители отмечали, что никаких листовок в городе по факту не было, а создание фейков стало одним из главных критериев "профессионализма" украинских журналистов.
"Все этой фейк и информационная провокация. Крымский участок российской границы надежно защищен. Украинские беспилотники не способны пролететь незамеченными", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, украинские СМИ и политики самого высокого уровня периодически вбрасывают в информационное пространство преднамеренно выдуманные новости, чтобы обратить на себя внимание.
"Это глубочайшая их ошибка. Их пропаганда и измышления крымчанам абсолютно неинтересны", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".