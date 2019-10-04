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РИА Новости

Путин отметил востребованность электронного переводчика с языка жестов

18:16 04.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы Россия - страна возможностей на базе образовательного центра Сириус в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин проводит первое расширенное заседание наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи
СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что электронный переводчик с языка жестов будет востребован и позволит людям расширить свои возможности.
На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Приходько рассказал президенту о своей разработке - прототипе электронного переводчика жестового языка. Устройство считывает жесты и выводит слова на экран монитора. Проект вошел в фонд президентских грантов. Планируется, что в дальнейшем переводчик сможет выводить на экран целые предложения.
"То, что вы делаете, безусловно, будет иметь практическое применение. Это востребованный абсолютно продукт, которым люди будут пользоваться", - сказал Путин.
Он также добавил, что этот проект позволит людям расширить свои возможности.
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