Путин отметил востребованность электронного переводчика с языка жестов

СОЧИ, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что электронный переводчик с языка жестов будет востребован и позволит людям расширить свои возможности.

На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Приходько рассказал президенту о своей разработке - прототипе электронного переводчика жестового языка. Устройство считывает жесты и выводит слова на экран монитора. Проект вошел в фонд президентских грантов. Планируется, что в дальнейшем переводчик сможет выводить на экран целые предложения.

"То, что вы делаете, безусловно, будет иметь практическое применение. Это востребованный абсолютно продукт, которым люди будут пользоваться", - сказал Путин.