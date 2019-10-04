Медведев получил диплом почетного доктора Гаванского университета

ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находящийся с рабочим визитом на Кубе, получил степень почетного доктора политических наук Гаванского университета.
Главу российского правительства приветствовали министр высшего образования Кубы Хосе Рамон Саборидо Лоиди и ректор университета Мириам Никадо Гарсия.
После торжественной церемонии Медведев сделал запись в Книге почетных гостей университета.
Гаванский университет, основанный в 1728 году - самый крупный и старый учебный центр на Кубе. В нем обучалась практически вся политическая и интеллектуальная элита острова, в том числе и Фидель Кастро. В настоящее время на 18 факультетах учатся около 25 тысяч студентов по 32 специальностям. Здесь работает 1273 преподавателя. Центральная библиотека располагает богатыми фондами: там хранятся более 700 тысяч редких книг, изданных в XV - XVIII веках. При университете создано 15 научных центров, ведущих исследования в области экономики, точных, естественных, социальных и гуманитарных наук. Университет поддерживает широкие международные связи с учебными и научными учреждениями в более чем 30 странах мира, в том числе и в России.
Ректор университета с ноября 2018 года - Мириам Никадо Гарсия, первая женщина, возглавившая главный вуз страны.