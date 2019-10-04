В Гонконге подросток получил пулевое ранение в ходе протестов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток попал под пулю в ходе протестов в Гонконге, его госпитализировали, сообщает телерадиокорпорация Четырнадцатилетний подросток попал под пулю в ходе протестов в Гонконге, его госпитализировали, сообщает телерадиокорпорация RTHK

"Во многих районах вечером происходят столкновения, в том числе и в районе Юаньлан, по имеющимся сведениям, четырнадцатилетний подросток попал под пулю, когда его госпитализировали, он очнулся", - говорится в сообщении телеканала.

После того, как подростка госпитализировали, медики подтвердили, что его ранили в левое бедро. Сейчас ему делают операцию.

Полиция подтвердила, что полицейский в штатском вечером открыл огонь в районе Юаньлан. Она заявила, что большая группа "бунтовщиков" напала на полицейского в штатском, а когда он упал, окружила и избивала его. Жизнь сотрудника полиции была в опасности, и он выстрелил, чтобы спастись. После этого нападавшие бросили в него коктейль "Молотова", полицейский выронил пистолет, а один из "бунтовщиков" попытался его подобрать. Полицейский его остановил, и когда в него второй раз кинули коктейлем "Молотова", у него загорелась нога.

В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).