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РИА Новости

В Гонконге подросток получил пулевое ранение в ходе протестов

17:43 04.10.2019 (обновлено: 20:41 04.10.2019)
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© REUTERS / Susana VeraСотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай
© REUTERS / Susana Vera
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток попал под пулю в ходе протестов в Гонконге, его госпитализировали, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
"Во многих районах вечером происходят столкновения, в том числе и в районе Юаньлан, по имеющимся сведениям, четырнадцатилетний подросток попал под пулю, когда его госпитализировали, он очнулся", - говорится в сообщении телеканала.
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После того, как подростка госпитализировали, медики подтвердили, что его ранили в левое бедро. Сейчас ему делают операцию.
Полиция подтвердила, что полицейский в штатском вечером открыл огонь в районе Юаньлан. Она заявила, что большая группа "бунтовщиков" напала на полицейского в штатском, а когда он упал, окружила и избивала его. Жизнь сотрудника полиции была в опасности, и он выстрелил, чтобы спастись. После этого нападавшие бросили в него коктейль "Молотова", полицейский выронил пистолет, а один из "бунтовщиков" попытался его подобрать. Полицейский его остановил, и когда в него второй раз кинули коктейлем "Молотова", у него загорелась нога.
В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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