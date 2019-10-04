ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) с 7 октября и до 31 декабря снижает на 0,25 п.п. до 8,9% ставку ипотечных кредитов в рамках программы "Победа над формальностями", Банк ВТБ (ПАО) с 7 октября и до 31 декабря снижает на 0,25 п.п. до 8,9% ставку ипотечных кредитов в рамках программы "Победа над формальностями", сообщает пресс-служба банка

Программа "Победа над формальностями" предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 квадратных метров по ставке от 8,9%. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять от 30% от стоимости квартиры, говорится в сообщении.

"Стратегические цели ВТБ – клиентоориентированность и цифровизация - обеспечивают максимально удобные для заемщиков банка услуги. Теперь клиент сможет получить решение по кредиту по двум документам всего за сутки по ставке от 8,9%. Мы уверены, что такое предложение позволит семьям решить жилищный вопрос не только быстрее, но и по выгодным ценовым параметрам", – привели в пресс-службе комментарий руководителя департамента розничных продуктов – старшего вице-президента ВТБ Андрея Осипова.