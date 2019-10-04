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РИА Новости

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

17:34 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) с 7 октября и до 31 декабря снижает на 0,25 п.п. до 8,9% ставку ипотечных кредитов в рамках программы "Победа над формальностями", сообщает пресс-служба банка.
Программа "Победа над формальностями" предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 квадратных метров по ставке от 8,9%. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять от 30% от стоимости квартиры, говорится в сообщении.
"Стратегические цели ВТБ – клиентоориентированность и цифровизация - обеспечивают максимально удобные для заемщиков банка услуги. Теперь клиент сможет получить решение по кредиту по двум документам всего за сутки по ставке от 8,9%. Мы уверены, что такое предложение позволит семьям решить жилищный вопрос не только быстрее, но и по выгодным ценовым параметрам", – привели в пресс-службе комментарий руководителя департамента розничных продуктов – старшего вице-президента ВТБ Андрея Осипова.
За девять месяцев 2019 года в рамках программы "Победа над формальностями" банк заключил более 33 тысяч сделок на сумму около 80 миллиардов рублей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили в пресс-службе.
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