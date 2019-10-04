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РИА Новости

Azur Air начала выплату компенсаций пассажирам после инцидента в Барнауле

17:28 04.10.2019
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© Западно-Сибирское СУТ СК РоссииНа месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Западно-Сибирское СУТ СК России
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air начала выплату компенсаций пассажирам после инцидента в аэропорту Барнаула, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Летевший из Вьетнама Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил посадку в штатном режиме в Барнауле 25 сентября. По данным компании, в процессе руления к месту стоянки экипаж воздушного судна получил информацию от наземных служб о задымлении и возможном возгорании правой стойки шасси, после чего в целях обеспечения безопасности произвел немедленную эвакуацию пассажиров. Впоследствии информация о возгорании не подтвердилась. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, были пострадавшие.
"Пассажиры рейса ZF-2244 начали получать компенсации от Azur Air в счет возмещения причиненного ущерба, в том числе морального, в размере 100 тысяч рублей. По состоянию на 4 октября денежные средства уже получили 10 человек, еще 14 пассажирам средства будут перечислены до конца дня", - говорится в сообщении.
Кроме того, после инцидента Azur Air провела дополнительную проверку своего парка Boeing 767-300, "по результатам которой замечаний выявлено не было". "В настоящее время все воздушные суда Boeing 767-300 выполняют рейсы по всем направлениям, где используются самолеты этого типа", - отметили в пресс-службе.
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