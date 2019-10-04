Azur Air начала выплату компенсаций пассажирам после инцидента в Барнауле

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air начала выплату компенсаций пассажирам после инцидента в аэропорту Барнаула, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Летевший из Вьетнама Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил посадку в штатном режиме в Барнауле 25 сентября. По данным компании, в процессе руления к месту стоянки экипаж воздушного судна получил информацию от наземных служб о задымлении и возможном возгорании правой стойки шасси, после чего в целях обеспечения безопасности произвел немедленную эвакуацию пассажиров. Впоследствии информация о возгорании не подтвердилась. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, были пострадавшие.

"Пассажиры рейса ZF-2244 начали получать компенсации от Azur Air в счет возмещения причиненного ущерба, в том числе морального, в размере 100 тысяч рублей. По состоянию на 4 октября денежные средства уже получили 10 человек, еще 14 пассажирам средства будут перечислены до конца дня", - говорится в сообщении.