В Москве стартовал фестиваль "Золотая осень"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости, Мария Зыбина. Поле с колосьями у Храма Василия Блаженного, чоризо из медведя и другие деликатесы из разных уголков России, гонки на тракторах и очень-очень много тыкв - все это можно увидеть и попробовать на гастрономическом фестивале " Золотая осень", который стартовал в пятницу в Москве.

В этом году задействованы более 1,5 тысяч площадок по всей столице, центральные из которых - Красную площадь и Площадь революции - посетила корреспондент РИА Новости.

Сельский пейзаж на Красной площади и гонки на тракторах

Несмотря на будний день и пасмурную погоду, на главной площади страны царит атмосфера выходного дня, и создается впечатление, что людей еще больше обычного. Ещё бы: поле с золотистыми колосьями пшеницы, гигантские трактора напротив ГУМа, песочница в центре площади и дикий сад - необычное зрелище даже для москвичей, не говоря уже о гостях столицы.

"Пшеницу мы привезли из Подмосковья, это уникальный сорт пшеницы "Москва 39", она не осыпается и сохраняет свой золотистый цвет. Сейчас уже нигде в России нет колосьев, все собрали, и только здесь, на Красной площади, есть поле", - рассказывает автор концепции оформления фестиваля Ирина Сухотина.

Жизнь кипит: здесь же, на Площади, расположена сцена, на которой выступают народные и фолк-исполнители. Дети с восторгом бегают у огромных тракторов самых разных моделей. А недалеко от поля с пшеницей можно отдохнуть с фотографироваться в лаундж-зоне в сельском стиле, где диваны и пуфики сделаны из огромных стогов настоящего сена.

Здесь же может исполниться мечта любого мальчишки. По центру площади расположилась трасса для гонок на тракторах. Увы, посоревноваться там могут только дети до 8 лет, но захватывающее зрелище привлекает и взрослых, которые с грустной улыбкой смотрят на счастливых ребят.

Колбаса из крокодила и другие деликатесы

По обеим сторонам Красной площади в ряд стоят ресторанные шале и лавки, где представлены продукты и деликатесы со всей страны.

Особый ажиотаж возник вокруг лавки продуктов из Якутска и Калужской области. Здесь посетителям предлагают продегустировать мясные деликатесы из диких животных. "Здесь у нас и лоси, и олени, кабаны, бобры, даже есть сыровяленая колбаса из крокодила", - рассказала хозяйка лавки деликатесов из Калужской области.

Здесь можно попробовать чоризо из медведя с паприкой, мясо косули с перчиком и колбасу из бобра.

Огромная очередь выстроилась и у лавки мордовской кухни: люди хотят попробовать мордовские щи и суп серянка. "Серянка - это суп мордовский, в нем говяжье лёгкое, а дальше он как щи, морковка, лук, картошка. Больше всего все берут щи и серянку как раз", - рассказывает повар, работающий в лавке.

От стойки отходит очередной счастливый покупатель в сувенирной шапке-ушанке с супом в хлебе. Оказалось, мужчина впервые в Москве, он приехал из Израиля. "Я выбрал русский суп, мне кажется, он будет очень вкусными и очень интересным, тем более сейчас холодно", - рассказывает он.

Некоторые посетители фестиваля приехали специально из регионов. Например, Людмила из Иркутска с друзьями надеются приобрести здесь продукты, которых нет в их регионе.

"Нам нравится, что принимают участие разные регионы нашей страны, представляют свою продукцию. Жалко, что Иркутск не представляет свою продукцию, но мы купили продукцию из Якутии, естественно, рыбку из Астраханской области мы тоже не прошли мимо, поскольку у нас селёдки нет в Иркутске, пойдем сейчас за маслом из Ростовской области", - сказала Людмила.

Между дегустациями и активностями в переходе от Манежной площади к Площади Революции организована выставка ретро-тракторов, на которой представлена 21 модель из чебоксарского Научно-технического музея истории трактора. Взрослые с интересом изучают модели, а дети так и норовят забраться на разноцветные машины.

Русская папайя

На Площади Революции соорудили городок из домиков, в которых тоже продаются продукты и деликатесы из разных регионов России.

Главным украшением осеннего городка являются тыквы самых разных сортов и размеров - от маленьких тыкв "мандаринок" и тыкв сорта "Груша двухцветная" весом 50 грамм до тыквы "Атлантический гигант" весом 302 килограмма.

"Выставка называется "Путь чемпиона", хотели показать все сорта тыкв, которые выращиваются в Российской Федерации, у нас представлены и самые маленькие, и самые большие тыквы. И надо сказать, что тыква - это русская папайя. У нас только сейчас набирают популярности блюда из тыкв, на самом деле, там огромное количество минералов и витаминов" ,- рассказывает автор концепции оформления фестиваля Ирина Сухотина.