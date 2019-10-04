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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Медведев рассказал, как следует решать проблемы в Венесуэле

17:07 04.10.2019 (обновлено: 17:57 04.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Свои внутренние разногласия Венесуэла должна решить сама, посредством переговоров и в соответствии со своей конституцией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Хочу сказать о Венесуэле. Считаю, что решать внутренние разногласия … могут и должны только сами венесуэльцы путем переговоров, в строгом соответствии со своей национальной конституцией", - сказал Медведев, выступая перед студентами Гаванского университета.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
27 сентября, 01:41Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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