Медведев рассказал, как следует решать проблемы в Венесуэле

ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Свои внутренние разногласия Венесуэла должна решить сама, посредством переговоров и в соответствии со своей конституцией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Хочу сказать о Венесуэле. Считаю, что решать внутренние разногласия … могут и должны только сами венесуэльцы путем переговоров, в строгом соответствии со своей национальной конституцией", - сказал Медведев, выступая перед студентами Гаванского университета.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.