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РИА Новости
Краснодарский край

Праздник изобилия и вкуса: в Краснодаре открылась "Кубанская ярмарка"

17:24 04.10.2019
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Ежегодная выставка "Кубанская ярмарка" стартовала в Краснодаре. До конца недели посетители мероприятия смогут попробовать и купить качественную продукцию местных производителей.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

IX агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка" стартовала в Краснодаре в выставочном комплексе "Экспоград Юг". Выставка продлится до 6 октября включительно.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
1 из 11

IX агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка" стартовала в Краснодаре в выставочном комплексе "Экспоград Юг". Выставка продлится до 6 октября включительно.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Мероприятие объединило 800 участников, представивших как товары народных промыслов, так и сельхозтехнику.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
2 из 11

Мероприятие объединило 800 участников, представивших как товары народных промыслов, так и сельхозтехнику.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что выставка стала для селян настоящей бизнес-школой.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
3 из 11

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что выставка стала для селян настоящей бизнес-школой.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

"Наши предприятия научились красиво упаковывать, выходить за пределы внутреннего рынка, поэтому сегодня уверенно смотрят в завтрашний день", – заявил Кондратьев.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
4 из 11

"Наши предприятия научились красиво упаковывать, выходить за пределы внутреннего рынка, поэтому сегодня уверенно смотрят в завтрашний день", – заявил Кондратьев.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил глава края, в регионе созданы условия для того, чтобы фермеры малых и средних предприятий чувствовали себя комфортно: за последние пять лет объем субсидий вырос более чем в два раза и в этом году составил 2 миллиарда рублей.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
5 из 11

Как отметил глава края, в регионе созданы условия для того, чтобы фермеры малых и средних предприятий чувствовали себя комфортно: за последние пять лет объем субсидий вырос более чем в два раза и в этом году составил 2 миллиарда рублей.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

В этом сезоне выставка занимает площадь почти в 700 квадратных метров и разделена на 12 специализированных кластеров.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
6 из 11

В этом сезоне выставка занимает площадь почти в 700 квадратных метров и разделена на 12 специализированных кластеров.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Кластер "Садоводство, виноградарство, цветоводство" собрал наибольшее количество участников. Здесь представлена плодовая и ягодная продукция, кубанские саженцы винограда и плодовых деревьев, а также семена цветочных и овощных культур.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
7 из 11

Кластер "Садоводство, виноградарство, цветоводство" собрал наибольшее количество участников. Здесь представлена плодовая и ягодная продукция, кубанские саженцы винограда и плодовых деревьев, а также семена цветочных и овощных культур.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Второй по количеству фермеров-участников - кластер продовольственных товаров, где можно приобрести мясные полуфабрикаты, копчености, хлебобулочные и кондитерские изделия, плодоовощные консервы.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
8 из 11

Второй по количеству фермеров-участников - кластер продовольственных товаров, где можно приобрести мясные полуфабрикаты, копчености, хлебобулочные и кондитерские изделия, плодоовощные консервы.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

На третьем месте по популярности – кластер с товарами народных промыслов.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
9 из 11

На третьем месте по популярности – кластер с товарами народных промыслов.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Гостям ярмарки также представлено оборудование для консервирования, измельчения зерна, продукция для животноводства и теплиц, пищевая упаковка из пластика.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
10 из 11

Гостям ярмарки также представлено оборудование для консервирования, измельчения зерна, продукция для животноводства и теплиц, пищевая упаковка из пластика.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Гости ярмарки могут не только попробовать и приобрести качественную продукцию местных производителей, но поучаствовать в культурной программе, подготовленной местными творческими коллективами.

Ежегодная выставка Кубанская ярмарка в Краснодаре
11 из 11

Гости ярмарки могут не только попробовать и приобрести качественную продукцию местных производителей, но поучаствовать в культурной программе, подготовленной местными творческими коллективами.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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