Праздник изобилия и вкуса: в Краснодаре открылась "Кубанская ярмарка"

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Как отметил глава края, в регионе созданы условия для того, чтобы фермеры малых и средних предприятий чувствовали себя комфортно: за последние пять лет объем субсидий вырос более чем в два раза и в этом году составил 2 миллиарда рублей.