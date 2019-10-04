Праздник изобилия и вкуса: в Краснодаре открылась "Кубанская ярмарка"

IX агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка" стартовала в Краснодаре в выставочном комплексе "Экспоград Юг". Выставка продлится до 6 октября включительно.
IX агропромышленная выставка "Кубанская ярмарка" стартовала в Краснодаре в выставочном комплексе "Экспоград Юг". Выставка продлится до 6 октября включительно.
Мероприятие объединило 800 участников, представивших как товары народных промыслов, так и сельхозтехнику.
Мероприятие объединило 800 участников, представивших как товары народных промыслов, так и сельхозтехнику.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что выставка стала для селян настоящей бизнес-школой.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что выставка стала для селян настоящей бизнес-школой.
"Наши предприятия научились красиво упаковывать, выходить за пределы внутреннего рынка, поэтому сегодня уверенно смотрят в завтрашний день", – заявил Кондратьев.
"Наши предприятия научились красиво упаковывать, выходить за пределы внутреннего рынка, поэтому сегодня уверенно смотрят в завтрашний день", – заявил Кондратьев.
Как отметил глава края, в регионе созданы условия для того, чтобы фермеры малых и средних предприятий чувствовали себя комфортно: за последние пять лет объем субсидий вырос более чем в два раза и в этом году составил 2 миллиарда рублей.
Как отметил глава края, в регионе созданы условия для того, чтобы фермеры малых и средних предприятий чувствовали себя комфортно: за последние пять лет объем субсидий вырос более чем в два раза и в этом году составил 2 миллиарда рублей.
В этом сезоне выставка занимает площадь почти в 700 квадратных метров и разделена на 12 специализированных кластеров.
В этом сезоне выставка занимает площадь почти в 700 квадратных метров и разделена на 12 специализированных кластеров.
Кластер "Садоводство, виноградарство, цветоводство" собрал наибольшее количество участников. Здесь представлена плодовая и ягодная продукция, кубанские саженцы винограда и плодовых деревьев, а также семена цветочных и овощных культур.
Кластер "Садоводство, виноградарство, цветоводство" собрал наибольшее количество участников. Здесь представлена плодовая и ягодная продукция, кубанские саженцы винограда и плодовых деревьев, а также семена цветочных и овощных культур.
Второй по количеству фермеров-участников - кластер продовольственных товаров, где можно приобрести мясные полуфабрикаты, копчености, хлебобулочные и кондитерские изделия, плодоовощные консервы.
Второй по количеству фермеров-участников - кластер продовольственных товаров, где можно приобрести мясные полуфабрикаты, копчености, хлебобулочные и кондитерские изделия, плодоовощные консервы.
На третьем месте по популярности – кластер с товарами народных промыслов.
На третьем месте по популярности – кластер с товарами народных промыслов.
Гостям ярмарки также представлено оборудование для консервирования, измельчения зерна, продукция для животноводства и теплиц, пищевая упаковка из пластика.
Гостям ярмарки также представлено оборудование для консервирования, измельчения зерна, продукция для животноводства и теплиц, пищевая упаковка из пластика.
Гости ярмарки могут не только попробовать и приобрести качественную продукцию местных производителей, но поучаствовать в культурной программе, подготовленной местными творческими коллективами.
Гости ярмарки могут не только попробовать и приобрести качественную продукцию местных производителей, но поучаствовать в культурной программе, подготовленной местными творческими коллективами.