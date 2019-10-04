Руденя: в Верхневолжье завершается работа по оснащению школ видеокамерами

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Туле

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Туле

ТВЕРЬ, 4 окт – РИА Новости. В Тверской области завершается работа по оснащению школ видеокамерами, тревожными кнопками, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

"Вопрос антитеррористической защищенности общественных и публичных объектов является ключевым вопросом в сегодняшнем мире. Мы должны уделять этому направлению особое внимание. В первую очередь, повышенное внимание к учреждениям образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры. Сегодня в Тверской области завершается работа по оснащению школ видеокамерами, тревожными кнопками, практически все нормативные мероприятия выполнены", - сказал Руденя.

Он принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, которое прошло в Туле. Среди ключевых тем совещания – обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, в регионе проводится системная работа по усилению мер безопасности в муниципалитетах, работает областная антитеррористическая комиссия, расширен перечень принятых нормативно-правовых актов.