Руденя: в Верхневолжье завершается работа по оснащению школ видеокамерами

ТВЕРЬ, 4 окт – РИА Новости. В Тверской области завершается работа по оснащению школ видеокамерами, тревожными кнопками, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Вопрос антитеррористической защищенности общественных и публичных объектов является ключевым вопросом в сегодняшнем мире. Мы должны уделять этому направлению особое внимание. В первую очередь, повышенное внимание к учреждениям образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры. Сегодня в Тверской области завершается работа по оснащению школ видеокамерами, тревожными кнопками, практически все нормативные мероприятия выполнены", - сказал Руденя.
Он принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, которое прошло в Туле. Среди ключевых тем совещания – обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан.
По информации пресс-службы правительства Тверской области, в регионе проводится системная работа по усилению мер безопасности в муниципалитетах, работает областная антитеррористическая комиссия, расширен перечень принятых нормативно-правовых актов.
Утвержден перечень мест массового пребывания людей, проводятся комиссионные обследования объектов, их категорирование и выдача паспортов безопасности. К проведению массовых мероприятий в обязательном порядке привлекаются представители правоохранительных органов, медики, сотрудники учреждений связи, транспорта.