Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T16:35Z
https://ria.ru/20191004/1559446202.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155936/37/1559363795_0:0:3117:1753_1036x0_80_0_0_e9e3fa54798c40da4b0425796e05b5ff.jpg
РИА Новости

На российско-филиппинском форуме подписали соглашений на $6,6 миллиона

16:35 04.10.2019
395
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Общая стоимость соглашений, подписанных на российско-филиппинском форуме, составила 6,6 миллиона долларов, заявил министр торговли и промышленности Рамон Лопез.
"Было заключено 10 торговых соглашений, общая стоимость 6,6 миллиона долларов", - сказал он, выступая на форуме. Министр привёл в пример, в частности, соглашение между Минэнерго Филиппин и Росатомом о изучении возможности строительства АЭС.
Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи
2 октября, 16:03РИА Новости
Медведев заявил об увеличении товарооборота между Россией и Филиппинами
Кроме того, Century Pacific Food заключило соглашение с "Магнитом" и ОАО "Дальрыба" о поставках филиппинских сардин и тунца.
"Мы хотели бы экспортировать замороженную рыбу, курицу, оборудование и машины", - отметил Лопез.
"Правительство Филиппин намерено расширять наше сотрудничество. Благодаря хорошим отношениям между правительствами и бизнесом мы убеждены, что сможем расширять наше сотрудничество. Филиппины намерены улучшать показатели торговли и инвестиций", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. 23 мая 2017
3 октября, 03:40РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Филиппин
1131100
Обсудить 0
Родриго ДутертеМоскваФилиппиныЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка ОТЭКО на Таманском полуострове. 4 октября 2019
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА
Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Абэ заявил о намерении встретиться с лидером Северной Кореи
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Филиппины ожидают роста товарооборота с Россией
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Дутерте назвал Россию приоритетным торговым и инвестиционным партнером
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин в пятницу посетит порт компании "ОТЭКО" в Краснодарском крае
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак оценил шансы на строительство "Северного потока — 2" в водах Дании
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД занимается вопросом возвращения паспортов из американского посольства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Медведев рассказал, как следует решать проблемы в Венесуэле
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Дутерте пригласил российские компании инвестировать на Филиппинах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон попросит об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев назвал латиноамериканские страны надежными партнерами России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния