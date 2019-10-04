На российско-филиппинском форуме подписали соглашений на $6,6 миллиона

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Общая стоимость соглашений, подписанных на российско-филиппинском форуме, составила 6,6 миллиона долларов, заявил министр торговли и промышленности Рамон Лопез.

"Было заключено 10 торговых соглашений, общая стоимость 6,6 миллиона долларов", - сказал он, выступая на форуме. Министр привёл в пример, в частности, соглашение между Минэнерго Филиппин и Росатомом о изучении возможности строительства АЭС.

Кроме того, Century Pacific Food заключило соглашение с "Магнитом" и ОАО "Дальрыба" о поставках филиппинских сардин и тунца.

"Мы хотели бы экспортировать замороженную рыбу, курицу, оборудование и машины", - отметил Лопез.