На российско-филиппинском форуме подписали соглашений на $6,6 миллиона

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Общая стоимость соглашений, подписанных на российско-филиппинском форуме, составила 6,6 миллиона долларов, заявил министр торговли и промышленности Рамон Лопез.
"Было заключено 10 торговых соглашений, общая стоимость 6,6 миллиона долларов", - сказал он, выступая на форуме. Министр привёл в пример, в частности, соглашение между Минэнерго Филиппин и Росатомом о изучении возможности строительства АЭС.
Кроме того, Century Pacific Food заключило соглашение с "Магнитом" и ОАО "Дальрыба" о поставках филиппинских сардин и тунца.
"Мы хотели бы экспортировать замороженную рыбу, курицу, оборудование и машины", - отметил Лопез.
"Правительство Филиппин намерено расширять наше сотрудничество. Благодаря хорошим отношениям между правительствами и бизнесом мы убеждены, что сможем расширять наше сотрудничество. Филиппины намерены улучшать показатели торговли и инвестиций", - заключил он.
3 октября, 03:40РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Филиппин