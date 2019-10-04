В ДНР три человека погибли за неделю из-за боевых действий

"С 27 сентября по 3 октября на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека, из которых один военнослужащий республики и три гражданских мужчины. Погибли три военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.