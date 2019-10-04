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РИА Новости

В ДНР три человека погибли за неделю из-за боевых действий

16:29 04.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Три человека погибли и четыре пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.
"С 27 сентября по 3 октября на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека, из которых один военнослужащий республики и три гражданских мужчины. Погибли три военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.
В ведомстве отметили, что с начала года в результате боевых действий в ДНР погибли 143 человека, пострадали 173.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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