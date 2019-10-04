Дополнительная подсветка появится на переходах трех округов Подмосковья

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дополнительная подсветка для повышения безопасности пешеходов появится на более чем 40 переходах трех муниципальных образований Московской области. Об этом сообщил телеканал Дополнительная подсветка для повышения безопасности пешеходов появится на более чем 40 переходах трех муниципальных образований Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Всего дополнительная подсветка появится на 43 пешеходных переходах в городских округах Истра, Красногорск и Одинцово.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, световые элементы смонтируют на 10 дорогах области. Это светофоры, дорожные знаки с дополнительной светодиодной подсветкой и специальные лампы с направленным освещением.

"Такие пешеходные переходы должны привлечь внимание водителей и повысить безопасность пешеходов в темное время суток, так как направленное освещение значительно улучшит видимость перехода", ‒ сделал акцент Алексей Гержик.

Глава подмосковного минтранса заметил, что подобные работы проводятся на территории региона впервые. За их эффективностью проследят сотрудники ГИБДД Московской области. Если эффект от подсветки будет положительным, то пешеходные переходы других муниципальных образований также дополнительно подсветят.