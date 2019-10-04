Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T16:28Z
https://ria.ru/20191004/1559445706.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155944/57/1559445796_0:58:1500:903_1036x0_80_0_0_354c3c963a5df5af85321c94f7f1cdf6.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Дополнительная подсветка появится на переходах трех округов Подмосковья

16:26 04.10.2019 (обновлено: 16:28 04.10.2019)
11
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят дорогу
Пешеходы переходят дорогу
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дополнительная подсветка для повышения безопасности пешеходов появится на более чем 40 переходах трех муниципальных образований Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.
Всего дополнительная подсветка появится на 43 пешеходных переходах в городских округах Истра, Красногорск и Одинцово.
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, световые элементы смонтируют на 10 дорогах области. Это светофоры, дорожные знаки с дополнительной светодиодной подсветкой и специальные лампы с направленным освещением.
"Такие пешеходные переходы должны привлечь внимание водителей и повысить безопасность пешеходов в темное время суток, так как направленное освещение значительно улучшит видимость перехода", ‒ сделал акцент Алексей Гержик.
Глава подмосковного минтранса заметил, что подобные работы проводятся на территории региона впервые. За их эффективностью проследят сотрудники ГИБДД Московской области. Если эффект от подсветки будет положительным, то пешеходные переходы других муниципальных образований также дополнительно подсветят.
Оборудование пешеходных переходов дополнительной подсветкой проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Туле
Руденя: в Верхневолжье завершается работа по оснащению школ видеокамерами
РИА
Новости
Салехард
Почти четыре тысячи жителей ЯНАО смогут улучшить жилищные условия
Свиньи в стойле на мясоперерабатывающем комбинате Кубань в Краснодарском крае
Перерабатывающие компании Кубани произвели продукцию на 200 млрд рублей
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Власти Удмуртии откроют четыре школы и 27 детских садов в следующем году
Лента
новостей
Вид на екатеринбургский цирк со смотровой площадки небоскреба Высоцкий
Свердловская область и Болгария расширят спектр туристических обменов
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Камчатке ввели в строй новый рыбоперерабатывающий завод
Реутов
Мособлархитектура одобрила проект расширения поликлиники в Реутове
Города России. Рязань
Рязанские власти уверены в выполнении задач, поставленных в нацпроектах
Города России. Архангельск
Поморье предлагает привлечь Минэнерго к доработке региональных инициатив
Зарубежные волонтеры впервые примут участие в фестивале Том Сойер Фест
В Самарской области рассказали об оказанной иностранцам медпомощи
Забор крови у доноров
Около 40 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
Инсулин в ампулах
Власти Удмуртии закупили инсулин диабетикам на 200 миллионов рублей
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
В Ульяновской области к 2024 году построят сеть газозаправок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния